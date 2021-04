Lohbergs neuer Trainer Ricardo Seidel (l.) und Co-Trainer Maurice Haubold (r.) freuen sich auf die drei Neuzugänge Max Brümmer, Marvin Blome und Moritz Ackermann (v.l.n.r.). (TSV Lohberg)

Beim TSV Lohberg wird weiterhin fleißig am neuen Kader gebastelt, der in der kommenden Saison in der 1. Fußball-Kreisklasse eine gute Rolle spielen soll. Dem Klub aus der Gemeinde Kirchlinteln ist es nun gelungen, drei Spieler für einen Wechsel zu begeistern, die laut des TSV hochveranlagte Fußballer sind: Max Brümmer, Marvin Blome sowie Moritz Ackermann schließen sich Lohberg zur Saison 2021/2022 an. Das Trio wird somit weiterhin von Ricardo Seidel trainiert. Zuletzt liefen sie unter dem Coach für den SV Hönisch auf. Ende letzten Jahres hatte sich der SVH dazu entschieden, sich von Seidel zu trennen. Nun folgen ihm die drei Spieler in Richtung Luttum.

„Mit Moritz Ackermann bekommen wir einen absoluten Top-Spieler, der seine besonderen Fähigkeiten schon über mehrere Jahre hinweg unter Beweis gestellt hat. Er bringt nicht nur ein hohes Maß an Spielintelligenz und technischer Qualität mit, sondern ist ebenso mit einem enormen Willen unbedingt gewinnen zu wollen, ausgestattet. Mo ist nicht nur im zentralen offensiven Mittelfeld einsetzbar, sondern kann seine Rolle ebenso im defensiven Mittelfeld oder auch im Sturmzentrum ausleben“, freut sich Neu-Coach Ricardo Seidel über die Zusage.

Der 24-jährige Ackermann findet bereits viele lobende Worte für seinen neuen Klub: „Die Spiele hier in Luttum waren in den letzten Jahren immer spannend und herausfordernd. Ich freue mich auf das neue Team und habe große Lust darauf, hier mit alten Schulfreunden wie Christoph Gerdes zusammen etwas zu bewegen und Spaß am Fußball zu haben. Auch die familiäre Atmosphäre ist eine große Stärke des Vereins

Ebenfalls 24 Jahre alt ist Max Brümmer. Mit ihm sei ein zwei- und laufstarker Spieler verpflichtet worden. Von Ricardo Seidel wird Brümmer als Allrounder beschrieben: „Max ist extrem physisch und immer fokussiert auf die Aufgaben – er kann sowohl defensiv in der Abwehr als auch im offensiven Mittelfeld alle Positionen bekleiden.“

Der dritte im Bunde – Marvin Blome – sei hingegen ein technisch versierter Spieler für das Mittelfeld: „Bestechend im Dribbling sowie im Eins-gegen-Eins bringt Marvin alles mit, was für einen Spieler auf seiner Position unabdingbar ist. Marvin will immer gewinnen, haut sich im Training wie auch in jedem Pflichtspiel immer voll rein und macht es durch seine extrem starke Technik jedem Gegenspieler schwer, ihn zu fassen“, sagt Seidel über den 25-jährigen Blome.

„Insgesamt schließen sich mit den Dreien nicht nur qualitativ gute Spieler, sondern auch echte Leader mit einem Schuss Fußballverrücktheit unserem Verein an. Wir sind sehr froh, diese Verpflichtungen realisiert haben zu können und würden uns freuen, wenn es noch den einen oder anderen Neuzugang geben wird“, freut sich Seidel auf die neue Saison.