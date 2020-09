Eigentlich hätte das Derby zwischen dem TSV Thedinghausen und dem TSV Bassen am 13. September stattfinden sollen. Doch ein Corona-Verdachtsfall in der Mannschaft der Thedinghäuser machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Nun treffen die beiden Mannschaften unter der Woche aufeinander – allerdings unter ungleichen Voraussetzungen. Der TSV Bassen holte am vergangenen Spieltag beim TSV Achim auf dramatische Art und Weise seinen ersten Sieg und will den zweiten Dreier in Folge einfahren. Die Thedinghäuser hatten am dritten Spieltag spielfrei und haben daher erst zwei Partien absolviert. Diese verlor die Mannschaft von Trainer Lars Gudegast jedoch. Gegen die Elf von Uwe Bischoff hat der Aufsteiger die Chance, seine Negativbilanz aufzupolieren und den ersten Saisonsieg einzufahren.

Anpfiff: Mittwoch um 19.30 Uhr in Thedinghausen