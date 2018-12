Ruderer Merlin Wenner, Verdener Ruderverein

Verden. Es ist nur ein ganz normaler Urlaub gewesen, den Merlin Wenner vor fünf Jahren mit seiner Familie in Österreich verbrachte. Doch dieser hatte Folgen. „Ich habe dort die Rudernationalmannschaft von Österreich trainieren gesehen“, erzählt der 15-Jährige. „Das fand ich so gut, dass ich beim Verdener Ruderverein diesen Sport ausprobiert habe.“ Beim reinen Ausprobieren blieb es nicht. „Wir brauchten damals für den Ergo-Cup eine Mixed-Staffel. Ich habe dann gesagt, dass Merlin mitfährt“, erinnert sich Uli Wiebe, Merlins Trainer beim Verdener Ruderverein. Mittlerweile ist der Kirchwalseder einige Regatten gefahren – und träumt aktuell von einer Medaille bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften.

Merlin Wenner fährt in diesem Jahr bereits seine vierte Rudersaison. Und in diese startete er mehr als erfolgreich. Zum Auftakt in Lübeck und Bremen hat der Kirchwalseder, der in der Junior B-Altersgruppe (15 und 16 Jahre) startet, gleich fünf Medaillen abgeräumt. Dass dies nicht so einfach ist, zeigt schon die lange Distanz, die er in seinen Rennen zurücklegen muss. Ganze eineinhalb Kilometer rudert er pro Start. „Da kommt bei mehreren Wettkämpfen an einem Tag ganz schön was zusammen“, sagt Uli Wiebe. Angefangen hat Merlin mit Starts über 500 Meter. Das ist aber schon lange nicht mehr so. „In seiner Altersklasse trainieren alle auf die 1500 Meter“, erzählt Wiebe.

Merlin Wenner ist während eines Urlaubs in Österreich auf den Rudersport aufmerksam geworden. Bald startet der Verdener bei der DM.

Der nächste Höhepunkt ist für den Ruderer die Deutsche Juniorenmeisterschaft Ende Juni in München. Bei dieser wird Merlin im Achter an den Start gehen. „Mein Ziel ist eine Medaille. Das ist aber tagesformabhängig“, sagt er. In der bayrischen Landeshauptstadt ist die Konkurrenz allerdings groß. „Etwa zehn bis zwölf Achter gehen an den Start. Das ist also quasi jedes Bundesland“, sagt Uli Wiebe. Favoriten sind laut Wiebe die Boote aus Hamburg und Nordrhein-Westfalen.

Aktuell trainiert Wenner mit neun anderen Ruderern in einer Renngemeinschaft und bereitet sich so auf die DM vor. „Das sind die besten zehn Ruderer in Niedersachsen, die sich in der Gruppe zusammengefunden haben“, sagt Uli Wiebe. Außerdem zählt der Kirchwalseder zum Leistungskader Niedersachsen. Wenn Merlin Wenner mal nicht auf der Aller unterwegs ist, sitzt er in der Fahrschule für seinen kleinen Motorrad-Führerschein. Außerdem nimmt er nebenbei am einen Tanz-Kurs teil. „Rudern mache ich aber am liebsten“, sagt er.

Auf die Frage, ob die Olympischen Spiele ein Ziel von ihm sind, antwortet Merlin nach einer längeren Pause: „Theoretisch ja, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe.“ Uli Wiebe fügt direkt hinzu: „Das ist nur wenigen vergönnt. Der Schritt als 17- oder 18-Jähriger in Richtung Olympia ist ein dickes Brett. Das geht eigentlich nur als Student. Viele Ruderer sind ja auch bei der Polizei. Es ist schwierig, ganz da vorne reinzukommen.“ Merlin Wenner strebt deshalb statt der Sportler-Karriere einen Beruf im finanzwirtschaftlichen Bereich an.

Doch aktuell nimmt der Sport einen großen Platz in seinem Leben ein. Und wenn er für eine Regatta trainiert, steht immer ein großes Programm an. „Schlagaufbau, Technikübungen und der normale Trainingsschlag gehören zu meinem Alltag. Ich fahre dreimal 500 Meter oder zweimal 1000 Meter“, erzählt Merlin Wenner. „Start- und Sprintübungen sowie die Körperhaltung zählen aber auch dazu.“ Zusätzlich zum normalen Training geht er in den Kraftraum. „Hinzu kommt noch Laufen, Fahrrad fahren und im Winter auch Schwimmen“, sagt Uli Wiebe. Auch bei kalten Temperaturen muss Merlin Wenner aufs Wasser. „Wenn es nicht gerade 5 oder 6 Grad unter dem Gefrierpunkt sind, wird gerudert“, sagt sein Übungsleiter. Verbessern kann Merlin Wenner laut seines Trainers vor allem eine Sache: „Technik geht immer. Daran kann man immer arbeiten.“

Um Trainingsfortschritte zu erzielen, lassen einige Trainer laut Wiebe nach einem Idealruderbild trainieren. „Das ist aber immer ein Wechselspiel. Dieses Idealbild kann sich von Regatta zu Regatta ändern“, sagt der Coach. „Die Technik wird von oben runtergeholt. Man guckt bei Olympia bei den erfolgreichsten Nationen. Wenn Neuseeland beispielsweise eine Medaille mehr als alle anderen Rudernationen hat, ist der neuseeländische Stil der richtige. Ist es Deutschland, ist der deutsche Stil der beste.“ Für Merlin Wenner zählt in den nächsten Wochen allerdings nur eins: volle Konzentration – und zwar auf DM in München, um sich dort den Traum von einer Medaille zu erfüllen.

„Mein Ziel ist eine Medaille. Das ist aber tagesformabhängig.“ Merlin Wenner im Vorfeld der DM