Neuer Coach und viele neue junge Akteure: Der MTV Riede steht vor einer spannenden Spielzeit. (Björn Hake)

Wenn ein Fußball-Trainer davon spricht, etwas brauche noch Zeit, es müsse noch alles zusammenfinden, Schwankungen seien zu erwarten und normal, dann ist schnell klar, dass die Rede von neuen Spielern ist. Zugleich wird auch klar, dass die Rede von jungen Akteuren ist. Solche Worte verwendet Marc Wurthmann, wenn er über seine Truppe beim MTV Riede spricht. Denn der Klub vom Segelhorst blickt in die Zukunft und setzt dabei auf den eigenen Nachwuchs.

Sieben Zugänge gesellten sich zum Kader der Saison 2019/2020, allesamt kommen sie aus der A-Jugend, sechs von ihnen aus der eigenen, einer vom JFV Verden/Brunsbrock, der ebenfalls eine Rieder Vergangenheit hat. Der Grund dafür ist einfach: „Wir setzen auf den Nachwuchs, weil das ein Stück unserer Zukunft ist“, betont Marc Wurthmann. Doch der Weg ist ein riskanter, denn bekanntlich ist der Schritt aus der Jugend in den Herrenbereich ein großer und keinesfalls ein leichter. Das weiß auch Wurthmann, gerne hätte er den einen oder anderen neuen erfahrenen Spieler in seinen Reihen begrüßt. „Aber das ist eh nicht so einfach. Zudem bin ich relativ spät zum MTV gekommen, daher konnte ich mich auch nicht schon etwa im Winter um neue Spieler kümmern. Aber klar, ein, zwei Erfahrene hätten uns gutgetan.“

Trüber Blick auf die Liga

Angst und Bange wird dem Coach, der für Thorsten Eppler (Rückkehr zum TSV Wehye-Lahausen) übernommen hat, im Angesicht der anstehenden Saison aber nicht. Seine Zielsetzung orientiert sich an der vergangenen Spielzeit. Auf Platz neun schloss der MTV nach einer schwierigen Hinrunde inklusive Trainerwechsel die Bezirksliga-Saison ab. Und in diesem Bereich will auch Wurthmann mit seiner Truppe am Ende landen. „Wir wollen ins gesicherte Mittelfeld.“ Ziele werden im Vorfeld nicht nach unten korrigiert, sondern eigentlich nach oben, Verbesserung heißt das Stichwort. Doch Wurthmann ist Realist. „Mehr gibt der Kader nicht her.“

Die Einschätzung beruht auf seinen Blick auf die Klasse, der aber noch etwas trübe ist. „Ich kann die Liga nur aufgrund der vergangenen Saison beurteilen. Sie ist eh schwierig einzuschätzen, da sich bei vielen Mannschaften einiges getan hat. Etelsen scheint sich gesteigert zu haben, Hambergen muss Abgänge kompensieren. Oyten und Bassen habe ich im Pokal gesehen, aber das sagt ja nicht viel aus. Es sind viele Wundertüten dabei.“ Dennoch erwartet der MTV-Coach einen ähnlichen Verlauf: „Es wird bestimmt wieder drei, vier Mannschaften geben, die oben stehen werden. Danach wird ein massives Mittelfeld kommen. Bei den Abstiegskandidaten bin ich völlig raus.“

Solche dürfte Wurthmann zumindest in den ersten beiden Partien der Saison eh nicht kennenlernen, heißen die Gegner an Spieltag eins und zwei doch Heeslinger SC II und FC Hambergen – zwei Top-Teams der Vorsaison. „Das wird ein ganz schwieriger Start.“ Doch bekanntlich sind die Favoriten zu Beginn meist auch noch nicht gefestigt, was wiederum eine Chance für den MTV sein könnte. „Das kann sein“, sagt Wurthmann. Aber der Blick auf die eigene Mannschaft verrät, dass sie auch noch nicht bei 100 Prozent ist. „Konditionell bin ich mit dem derzeitigen Stand zufrieden. Die Truppe ist gut beisammen und die jungen Spieler haben sich gut integriert. Aber es braucht noch Zeit. Wir sind auf einem guten Weg, wir müssen jedoch noch an den Automatismen arbeiten. Zudem müssen wir die Torquote erhöhen und im Gesamtgebilde an ein paar Schräubchen drehen.“ Das Wichtigste in der Saison sei aber, dass alle gesund bleiben. „Es würde schwierig werden, wegbrechende Säulen zu kompensieren“, betont Marc Wurthmann. Denn neue Säulen müssen sich erst entwickeln, das ist das Risiko bei einem solch verjüngten Weg.

Kader

Zugänge: Dennis Weigel, Niklas Behn, Noah-Sebastian Franz, Finn-Christian Plewka, Jannik Schumacher, Adrean Petersen, (alle eigene A-Jugend), Hans-Hinrich-Lennart Schröder (U19 JFV Verden/Brunsbrock)

Abgänge: Timm Wüstenfeld (berufliche Gründe), Dennis Klätke (Ende der Laufbahn), Nils Krüger (Co-Trainer)

Restkader: Marcel Bremer, Carsten Pape, Constantin Borchers, Marcel Grashoff, Luca-Philipp Johanningmeier, Marvin Just, Marc Lindenberg, Torben Maass, Hendrik Meyer, Torben Meyer, Kai Schumacher, Marcel Schumacher, Torben Schumacher, Arne Westermann, Elias Witt, Tom-Jonah Zabywalski Tom-Jonah

Trainer: Marc Wurthmann

Co-Trainer: Nils Krüger

Saisonziel: gesichertes Mittelfeld

Favoriten: TSV Etelsen und FC Hambergen