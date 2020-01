Trotz guter Leistung beim TV Oyten verloren und in der Tabelle einen Platz eingebüßt: So lässt sich der vorige Spieltag für die HSG Verden-Aller zusammenfassen. An diesem Wochenende steht für die Mannen um Trainer Sascha Kunze erneut ein Auswärtsspiel an – eines aus der Kategorie schwer. Es geht zum VfL Fredenbeck III. Viele Jahre hatten die VfL-Routiniers die Liga dominiert. In dieser Spielzeit ist das anders. Spätestens seit der jüngsten Pleite in eigener Halle gegen die HSG Delmenhorst II ist die Mannschaft um Kreisläufer Birger Tetzlaff im grauen Mittelfeld des Klassements untergetaucht. „Fredenbeck ist in dieser Saison eher verwundbar“, hofft Kunze in der Geestlandhalle auf eine Überraschung. Der Fokus liegt bei Kunze und Co. aber klar auf den dann folgenden Heimspielen gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II und den TS Woltmershausen. Personell gibt es bei der HSG einen Wechsel: Für den verhinderten Lasse Jung Johann rückt Linkshänder Uli Mattfeldt in das Aufgebot des Tabellenneunten.

Anpfiff: Sonnabend um 19 Uhr in Fredenbeck