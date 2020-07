Bei den Herren stand Lucy Holsten zunächst als Assistentin an der Seitenlinie. Mittlerweile hat sie sich dort bis in die Landesliga hochgearbeitet. In der Kreisliga steht die Bassenerin selbst an der Pfeife. (Björn Hake)

Als Lucy Holsten von der Nachricht erfährt, ist sie völlig euphorisiert. „Ich habe das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen“, sagt die 18-Jährige lächelnd. Doch was bringt die junge Frau dazu, dass ihr die Freude ins Gesicht geschrieben steht? Ganz einfach: Lucy Holsten ist Fußball-Schiedsrichterin – und darf ab der kommenden Saison in der Frauen-Regionalliga pfeifen.

Damit erklimmt Holsten die nächste Stufe in ihrer noch jungen Karriere. Dass sie in der kommenden Saison in der dritthöchsten Spielklasse der Frauen Spiele pfeifen darf, kam für die 18-Jährige völlig unerwartet. „Ich habe damit gar nicht gerechnet, weil die Saison abgebrochen wurde. Ich dachte, dass es nächstes Jahr vielleicht etwas werden könnte“, erzählt die junge Schiedsrichterin, die für den TSV Bassen pfeift.

Doch es kam anders, und eröffnet Holsten nun die Chance, sich höherklassiger zu beweisen. Geplant war die Schiedsrichter-Karriere nicht. Holsten war zunächst selbst auf dem Platz und spielte beim TSV Fischerhude-Quelkhorn in der Frauen-Bezirksliga. Doch ihr Bruder Tom Holsten, der selbst als Schiedsrichter in der Fußball-Bezirksliga der Herren pfeift, sollte ein Grund dafür sein, dass die 18-Jährige auf dem Platz die Seiten wechselte. „Er hat immer tolle Geschichten erzählt, wenn er nach Hause gekommen ist. Dann habe ich das immer mehr von verschiedenen Seiten wahrgenommen“, erzählt sie.

Schiedsrichter-Schein in fünf Tagen

Holsten entschied sich anschließend, in den Sommerferien einen Fünf-Tage-Schiedsrichter-Schein zu machen. Das war 2016 im Alter von 14 Jahren. Seitdem ging es für sie stets mehrere Schritte nach vorne: Von der Assistentin bis in die Landesliga der Herren arbeitete sich die Bassenerin bis in die Frauen-Oberliga als Schiedsrichterin hoch. Auch in der Kreisliga der Herren überzeugte sie an der Pfeife. Eine steile Karriere im Rekordtempo und ein Vorbild für den Schiedsrichternachwuchs. Dass es so erfolgreich läuft, hätte Holsten nicht gedacht. „Ich bin nicht mit dem Ziel reingegangen, hoch zu pfeifen. Ich wollte es mal ausprobieren, bis ich gemerkt habe, dass es gut läuft. Das Angebot zur Förderung habe ich dann direkt wahrgenommen“, erzählt die junge Schiedsrichterin, deren Familie fußballfixiert ist.

Direkte Vorbilder hat Holsten nicht, auch wenn eine wie Bibiana Steinhaus, die es bis in die Fußball-Bundesliga der Herren geschafft hat, naheliegen würde. „Was Bibiana Steinhaus geschafft hat, ist beeindruckend“, spart sie dennoch nicht mit Lob für die höchstpfeifende Frau in Deutschland. Dennoch orientiert sich Holsten mehr an den Schiedsrichtern, die es aus ihrer Umgebung weit nach oben geschafft haben. Beispiel Harm Osmers, der für den SV Baden pfeift, und fester Bestandteil der Schiedsrichterriege in der Fußball-Bundesliga ist. „Zu solchen Leuten hat man mehr Bezug, weil man sieht, dass sie aus der unmittelbaren Umgebung kommen und es geschafft haben“, sagt Holsten.

Die Ruhe bewahren

Wenn die Bassenerin als Schiedsrichterin auf dem Platz steht, versucht sie, dass das Spiel möglichst wenig unterbrochen wird. „Ich versuche so viel wie möglich laufen zu lassen. Die Spielerinnen und Spieler dürfen Körpereinsatz zeigen. Dadurch will ich das Spiel aufrechterhalten“, beschreibt Holsten ihr Wirken auf dem Platz. Auch in hektischen Situationen will sie stets die Ruhe bewahren. „Ich lasse mich nicht provozieren und mache mein Ding“, sagt die 18-Jährige selbstbewusst. An größere Nickligkeiten auf dem Platz, egal ob bei einem Frauen- oder Männer-Spiel, kann sie sich nicht erinnern. „Wenn überhaupt waren es Kleinigkeiten, aber nichts Weltbewegendes“, sagt Holsten.

Eine Frage, mit der eine Schiedsrichterin konfrontiert wird, die sowohl Frauen- als auch Männer-Partien pfeift, stellt sich indes immer: Was ist leichter zu pfeifen? Eine Antwort darauf zu finden, fällt Holsten nicht schwer. „Bei den Frauen ist von den Zuschauern schon mal weniger los. Außerdem haben sie nicht so einen schnellen Spielaufbau wie die Männer. Hinzu kommen andere Bewegungsabläufe bei den Frauen, da fallen die Grätschen anders aus“, erzählt sie von ihren eigenen Erfahrungen.

Ob neben Steinhaus zukünftig mehr Frauen in der Fußball-Bundesliga der Herren pfeifen dürfen, vermag Holsten nicht zu beantworten. „Das ist schwer einzuschätzen. Im Männer-Bereich muss man sich viel mehr durchsetzen. Ich glaube nicht, dass wir bald fünf Schiedsrichterinnen in der Fußball-Bundesliga der Herren haben. Ein bis zwei weitere wären gut, um zu zeigen, dass Frauen Potenzial haben“, sagt sie.

Frauen-Bundesliga: Warum nicht?

Doch wie hoch soll es für die Bassenerin selbst noch gehen? Wenn der Weg so weitergeht wie bisher, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die 18-Jährige in der Frauen-Bundesliga die Topduelle zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München pfeift. Doch daran will Holsten noch nicht denken. „Die Frauen-Bundesliga ist mit Zeit verbunden“, bremst sie die Erwartungen. Sollte sich dennoch eine Chance ergeben, würde Holsten sie nicht ausschlagen. „Dann würde ich diese Chance auch wahrnehmen. Erst mal will ich bei den Frauen weiter nach oben und bei den Männern gleichzeitig mitwachsen. Das ist eine komplett andere Szene“, sagt sie.

Ob der Weg in ein paar Jahren sogar zu Steinhaus in die Fußball-Bundesliga der Herren führt? „Wenn ich das Angebot bekommen würde, dann gerne. Ich hätte da grundsätzlich nichts gegen“, sagt Holsten. Zunächst liegt der Fokus aber auf der Frauen-Regionalliga. Dass der Weg aber schnell nach oben führen kann, das weiß Lucy Holsten am besten. Weitere Aufstiege sind also nicht auszuschließen.