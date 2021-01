Jan-Henrik Radeke (weißes Trikot) und der TV Baden konnten sich gegen den Moerser SC anstrengen wie sie wollten. Der Gegner war am Sonnabend zu stark. (Björn Hake)

Von chaotischen Zuständen zu reden, wäre falsch. Komplett reibungslos verläuft die Saison in der Nordstaffel der 2. Volleyball-Bundesliga in diesem Jahr jedoch auch nicht. Spielausfälle ließen sich in den zurückliegenden Monaten wegen der Pandemie nicht verhindern: Der SV Warnemünde musste etwa eine Pause einlegen, weil es im Team mehrere positive Corona-Fälle gegeben hat. Der USC Braunschweig darf seit Beginn des Teil-Lockdowns, der mittlerweile verschärft wurde, seit November nicht mehr trainieren. Dadurch häufen sich die Nachholspiele des USC.

Der VV Humann Essen wird in dieser Saison hingegen überhaupt kein Zweitligaspiel mehr bestreiten. Der Klub ist – wie bereits berichtet – aus dem laufenden Spielbetrieb ausgestiegen. Eine Rückkehroption zur Saison 2021/2022 wurde dem Verein vonseiten des Dachverbands VBL jedoch eingeräumt. Zudem legte das Unterhaus um den Jahreswechsel herum eine Pause ein – wegen der angespannten Pandemie-Lage. Nun läuft der Spielbetrieb wieder. Die Mehrheit der Klubs hatte sich bereits vor der kurzen Pause für eine Saisonfortsetzung ausgesprochen.

Diese Ereignisse zeigen, dass die aktuelle Runde in der 2. Liga bislang unberechenbar war – und voraussichtlich auch bleibt. Auf eine Sache ist in dieser so anderen Spielzeit jedoch Verlass: Die Partien des TV Baden fallen sehr kurz aus. Zehn Mal stand das Team um Trainer Werner Kernebeck bislang auf dem Feld. Neun Begegnungen waren bereits nach der Minimal-Anzahl an Sätzen beendet. Zweimal gewann der TV Baden mit 3:0, in sieben Matches blieb der Klub aus dem Weserort ohne eigenen Satzgewinn. Hinzu kommen die knappe 2:3-Niederlage zu Hause gegen den Kieler TV – damals noch vor einem begeisterten Publikum in der Lahofhalle – sowie die zwei kampflosen Siege gegen den VV Humann Essen.

Moers kontrolliert das Spiel

Schnell vorbei war auch das jüngste Heimspiel gegen den Moerser SC. Nach nur einer Stunde und 22 Minuten verwandelten die favorisierten Gäste ihren dritten Matchball und gewannen zu Recht mit 3:0 (wir berichteten). Es liegt in der Natur eines Sportlers, sich zumindest eine knappe Niederlage zu erhoffen, wenn der Gegner ohne Umschweife besser ist. Da erging es Werner Kernebeck am Sonnabend nicht anders.

Die klare Niederlage mussten er und seine Schützlinge jedoch anerkennen. Und das taten sie auch. Alle im TVB-Lager wussten, dass eine Überraschung gegen den Tabellenzweiten nicht im Bereich des Möglichen war. „Moers hatte komplett die Kontrolle“, stellte Werner Kernebeck fest. Dies galt für den ersten Satz, in dem die Gastgeber die Partie offener gestalteten, zwar noch nicht, allerdings für den Rest des Matches.

Bei der Niederlage gegen Moers sah Werner Kernebeck auch gute Ansätze. (Björn Hake)

In der Natur eines Sportlers liegt ebenso, nach weiteren Ursachen einer Niederlage zu forschen. Bei seiner Analyse stieß Werner Kernebeck gleich auf mehrere Punkte, die beim Gegner besser gewesen seien und die er bei seinem Team vermisste habe. Individuell sei der Moerser SC besser aufgestellt gewesen. „Zudem war der Gegner uns athletisch überlegen“, sagte der Trainer des TVB. Es sei schwierig gewesen, für seine Mannschaft gegenzuhalten.

Doch im Volleyball ist nicht nur die Athletik ein Kriterium, sondern auch die Mentalität. Der TV Baden ist bekannt dafür, dass der gute Teamgeist ihm schon in vielen schwierigen Situationen geholfen hat. Das blieb nun gegen Moers aus. Besonders in den Sätzen zwei und drei habe er die nötigen Emotionen auf dem Feld vermisst. Zuspieler Moritz Wanke versuchte Mitte des zweiten Satzes, den der MSC nach Belieben beherrschte, seine Mitspieler mit lauten „Baden, Baden“-Rufen und energischem Klatschen zu motivieren.

Kernebeck sieht auch Positives

Auf fruchtbaren Boden fielen die Anfeuerungsversuche nicht. „Leider gab es kein Gegenstemmen. Eine gewisse Enttäuschung war zu erkennen“, beurteilte Kernebeck die emotionale Lage seiner Spieler. „Und auch im dritten Satz hat uns dann der Glaube gefehlt, gegen diesen Gegner etwas reißen zu können.“ Und so kam er zustande – der nächste Kurzauftritt des TV Baden.

Werner Kernebeck war jedoch weit davon entfernt, nur das Schlechte zu sehen. Es gab Dinge, die ihm gefallen haben. Zudem stand seine Mannschaft, die auch wegen des Ausfalls von Ole Sagajewski eine schwierige Saison erlebt, eben einem Gegner gegenüber, der nach Höherem strebt. Vor allem die Risikobereitschaft, die seine Spieler in so manchem Aufschlag gezeigt haben, hätte ihm gefallen. „Das muss gegen so einen Gegner auch sein. Da braucht man den Ball beim Aufschlag nicht einwerfen“, sagte Kernebeck, der den einen oder anderen Angabefehler daher in Kauf nahm. Insgesamt habe das Element Aufschlag/Annahme am besten funktioniert.

Darüber hinaus sei dem Coach – vor allem nach der von der VBL auferlegt Pause – bedeutend gewesen, möglichst vielen Spielern gegen Moers Spielpraxis zu geben. „Wir haben schon recht viel gewechselt. Mir war es wichtig, dass sich nach der Pause möglichst viele Spieler zeigen“, meinte Kernebeck. Denn in den kommenden Wochen warten wieder Aufgaben, die für den TV Baden lösbarer sind als die jüngste.

Die nächste Aufgabe wird für die Schwarz-Weißen aber erneut anspruchsvoll. Es geht zum ersten Vergleich mit dem starken Aufsteiger PSV Neustrelitz, der es sich auf dem vierten Tabellenplatz gemütlich gemacht hat. Der Neuling kennt sich ebenfalls mit Kurzauftritten aus. Die jüngsten zwei PSV-Spiele gingen über die kürzeste Distanz: Neustrelitz gewann zuletzt mit 3:0 gegen den TuS Mondorf und die Juniors Frankfurt.