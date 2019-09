Ole Seuberlich (l.) und Artem Tscherwinski haben in der Defensive um jeden Ball gekämpft und wurden dafür mit einem Punkt belohnt. (Hake)

Um 17.43 Uhr stand es fest: Der TV Baden würde nicht punktlos aus dem ersten Saisonspiel der 2. Volleyball-Bundesliga gehen. Denn soeben hatte Ole Sagajewski im Heimspiel gegen den FC Schüttorf 09 mit einem wuchtigen Schlag den dritten Satz beendet. Es war der zweite Satzerfolg für den TVB gegen den favorisierten FCS. Ein Zähler war Baden nicht mehr zu nehmen. Zu mehr sollte es aber nicht mehr reichen. Die Schüttorfer gewannen das Auftaktspiel mit 3:2 (27:29, 25:18, 23:25, 25:15, 15:12).

„Am Ende“, meinte Badens Trainer Fabio Bartolone, „war der Sieg sicherlich nicht unverdient. Denn individuell war der Gegner nun einmal besser.“ Seine Mannschaft stemmte sich jedoch mit allem gegen die vermeintliche Übermacht. Und mit dem einem Punkt, den sie aufgrund der zwei Satzgewinne eingeheimst haben, wurden sie dann auch belohnt. Auch wenn noch 23 Saisonspiele auf den TV Baden in der 2. Bundesliga Nord warten, sei dieser eine Zähler für die Tabelle bereits ein sehr wichtiger. „Deshalb bin ich auch zufrieden“, bilanzierte Bartolone.

Als wichtig empfand auch Ole Seuberlich den Punktgewinn. So ganz zufrieden war der Diagonalspieler allerdings nicht. Aufgrund seines sportlichen Ehrgeizes hätte er sich dann doch gewünscht, dass sein TVB den Sieg und somit einen Zähler mehr davon getragen hätte. „Auf dem Papier gehört Schüttorf zu den Topteams, das sicher unter den Top drei landen kann. Aber wir können es gegen diesen Gegner sogar noch besser machen. Der Punkt ist gut und wichtig. Aber zufrieden bin ich eher nicht“, umschrieb Seuberlich seine Gefühlswelt.

Und die Gefühlswelten aller Badener mussten am Sonntag einmal mehr Achterbahn fahren. In Satz Nummer eins stellten beide Mannschaften unter Beweis, was für eine spannende Sportart Volleyball häufig ist. Der erste Durchgang musste in die Verlängerung gehen. In dieser wehrten die Gastgeber in der stimmungsvollen Lahofhalle mehrere Satzbälle der Schüttorfer ab. Auch beim 27:26 standen die Gastgeber kurz davor, den Satz zu verlieren. Doch sie machten drei Punkte in Folge – der erste Durchgang der neuen Saison ging doch an den TVB.

Der zweite Satz sollte einen ganz anderen Verlauf nehmen: In diesem zeigten die Schüttorfer ihre ganze Stärke und glichen schnell aus (25:18). Als die Badener danach auf die Seite des Spielfeldes zurückkehrten, auf dem sie den ersten Durchgang bestritten hatten, wurde auch die Leistung der Hausherren wieder besser. Wie in Satz Nummer eins entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, erneut hatten die Badener die besseren Nerven, als es drauf ankam – 25:23. „Dass wir in den knappen Sätzen voll da sind, ist natürlich sehr positiv. Darauf können wir aufbauen“, meinte Ole Seuberlich.

Knapp wurde es im Tiebreak nicht: Beim 12:9 für Schüttorf deutete sich der Auswärtssieg des Teams von Trainer Henk Goor bereits an. Der TVB machte dann aber das, was er schon in den Ballwechseln davor getan hatte. Er kämpfte. Doch es sollte nicht reichen. Beim 14:11 hatte der FCS seinen ersten Matchball. Diesen wehrte Badens Kapitän Nils Mallon mit einem starken Angriffsball noch ab. Danach schlug Jannik Haats aber den Aufschlag ins Netz. Das Match war zu Ende. „Dass das Spiel mit einem Aufschlagfehler endet, ist natürlich schade“, sagte Bartolone. „Und es ist auch schade, dass wir mit 2:3 verloren haben. Großartig schlechter sind wir nicht gewesen. Deshalb ist dieser Punkt auch verdient.“

TV Baden: Nils Mallon, Ole Seuberlich, Ole Sagajewski, Nick Sörensen, Artem Tscherwinski, Jannik Haats, Moritz Wanke, Jan-Henrik Radeke, Simon Bischoff, Björn Hagestedt, Lewin Probst.