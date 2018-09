Sein Treffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgte für große Erleichterung beim TB Uphusen: Thomas Celik. (Björn Hake)

Heeslingen. Wir schreiben den 8. September 2018: Der TB Uphusen trifft in der Fußball-Oberliga Niedersachsen auf den 1. FC Wunstorf und bestimmt die Partie über weite Strecken. Erst fünf Minuten vor dem Ende kommt der Gegner zu seiner ersten richtigen Chance und die Arenkampkicker kassieren das 1:1. Nach Abpfiff wurde von zwei verlorenen punkten gesprochen. Unter der Woche im Interview mit unserer Zeitung hatte Abwehr-Chef Frithjof Rathjen vorhergesagt, dass sich alles im Laufe einer Saison ausgleichen wird. Es sollte sich bewahrheiten: Einer der beiden Punkte ist nun wiedergewonnen. Der TBU spielte 1:1 (0:0) beim Heeslinger SC und erzielte seinen Treffer erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

96. Spielminute: Ein langer Einwurf von Sebastian Kmiec in den Strafraum landet über Umwegen bei Thomas Celik an der Sechzehnerkante. Er zieht ab und der Ball landet im Winkel. Große Erleichterung macht sich auf und neben dem Platz beim TBU breit. Doch gänzlich stimmt das Szenario gegen Heeslingen nicht mit dem von Wunstorf überein. „Wenn man so spät das 1:1 macht, ist das natürlich ein glücklicher Punkt. Vom Spielverlauf her war das aber ein gerechtes Unentschieden. Es war ein 50:50-Spiel“, befand Uphusens Coach Fabrizio Muzzicato.

Der Trainer berichtete von einem hektischen Spiel, das wenige spielerische Leckerbissen zu bieten hatte. Vielmehr sei es von langen Bällen, Zweikämpfen, Freistößen und langen Einwürfen geprägt gewesen. Genau so ein langer Einwurf mündete in das 1:1 und genau so ein lang geschlagener Freistoß – laut Muzzicato ein fragwürdiges Foulspiel – mündete in das 1:0 (48.) für die gastgebenden Heeslinger. „Ein zweiter Ball fiel Kevin Rehling fünf Meter vor dem Tor vor die Füße. Da konnte Zecke (Christian Ahlers-Ceglarek, Anm. d. Red.) nichts mehr machen“, schilderte Muzzicato. „Die Tore mussten ja auch genauso fallen, wie sie gefallen sind.“

Für den TBU war der HSC eine ganz andere Aufgabe. Während Wunstorf spielerische Lösungen bevorzugt, kommt Heeslingen mehr über die kämpferische Schiene. „Und ich bin froh, dass wir dieses Spiel so gut angenommen haben. Das war eine gute Schule für uns.“ Und die Arenkampkicker praktizierten den gleichen Fußball. Ein langer Einwurf von Kmiec landete bei Ole Laabs, der HSC-Keeper hielt jedoch den Schuss des Kapitäns. Dies war neben zwei Chancen von Philipp-Bruno Rockahr und Sebastian Kurkiewicz die beste Möglichkeit in Halbzeit eins. Ähnlich auf der Gegenseite: Oliver Warnke fällt am Fünfer der Ball vor die Füße – zum Glück für die Gäste verfehlte er sein Ziel.

Doch nach dem Führungstreffer der Platzherren, die einfach wacher aus der Kabine kamen, wurde das Spiel zunehmend schwieriger für die Arenkampkicker. „Heeslingen zog sich noch mehr in die Defensive zurück, was sie ja gut können.“ Die sich bietenden Konter nutze der HSC nicht, wodurch der TBU im Spiel blieb und weiter anrannte. Die beste Chance in Halbzeit zwei bot sich Kmiec in der 90. Minute, sein Kopfball landete jedoch am Pfosten – Pech. „Da hatte ich schon gedacht, das war's. Ich war schon stolz auf die Mannschaft, wie sie aufgetreten ist“, erzählte Muzzicato.

Doch dann kam ja noch Thomas Celik und sorgte für den einen wiedergewonnenen Punkt. Damit blieb Uphusen auch im sechsten Saisonspiel ungeschlagen und befindet sich weiterhin auf dem dritten Rang. Es folgt das Duell mit dem Tabellennachbarn, dem SV Atlas Delmenhorst (22. September in Uphusen).