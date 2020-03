Sieg im Top-Spiel gegen Spitzenreiter HC Bremen und weiterhin drei Zähler Vorsprung auf Verfolger TuS Rotenburg. Der TSV Morsum blickt in der Handball-Landesklasse der Frauen auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Kein Grund zum Feiern hatte indes der TV Oyten III – die Drittvertretung der „Vampires“ ist mit einer Niederlage vom Hagener SV zurückgekehrt.

TSV Morsum - HC Bremen 26:23 (15:10): Das Wort Aufstieg werde er auch nach dem Coup gegen souveränen Spitzenreiter nicht in den Mund nehmen, hält sich Timo Lütje zurück. „Wir spielen noch zweimal gegen Rotenburg und auch das letzte Saisonspiel gegen Fredenbeck ist nicht ohne“, verweist Morsums Trainer auf das knackige Restprogramm seiner Mannschaft. Im Heimspiel gegen den HC Bremen hatte Lena Meding nach fünf Minuten die 3:0-Führung der Gäste wettgemacht. Beim 5:4 durch Alina Mielczarek (8.) lag der Tabellenzweite aus dem Kreis Verden in der Morsumer Schulsporthalle erstmals vorne. Über 11:7 (24.) ging es mit einem Fünf-Tore-Vorsprung in die Halbzeit. „Wir haben gut verteidigt und hatten in Torfrau Saike Röpke über 60 Minuten einen super Rückhalt“, erklärte Lütje. Mit ihrem Treffer zum 24:20 (57.) hatte Linkshänderin Saskia Küster (5 Tore) letzte Zweifel am Sieg des TSV beseitigt. Man müsse jetzt zunächst in den Spielen gegen den TS Woltmerhausen und den SV Beckdorf seine Hausaufgaben machen, legt Timo Lütje den Fokus auf die kommenden Partie gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte.

Hagener SV - TV Oyten III 27:19 (15:12): Für Oyten gab es in dem Mittelfeldduell trotz einer 2:0-Führung durch Alena Böttjer nichts zu holen. Ab dem 4:4 (10.) waren die Gastgeberinnen am Drücker. Nachdem Bea Junge beim Stand von 12:15 mit einem Siebenmeter gescheitert war, ging es für den TVO mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Halbzeitbesprechung. Im zweiten Durchgang war es bis zum 20:16 durch Junge eine offene Partie, dann zog der HSV über 24:17 davon. Bei den Gästen vertrat Trainerin Merle Blumenthal die verhinderte Sünje Böll im Tor. Dafür hatte Carsten Buschmann das Coaching übernommen. Beste Torschützin bei den Gästen war mit acht Treffern Alena Böttjer. Mit 110 Toren nimmt die Konterspezialistin in der Torschützenliste Platz zwei hinter Johanna Holthus (125) von der HSG Bruchhausen-Vilsen ein.