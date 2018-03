Die Volleyballer des TV Baden III (weiße Trikots) kämpfen in der Relegation um den Aufstieg in die Verbandsliga. Der TV Verden, hier mit Rico Ahrendt (rotes Trikot), will hingegen am letzten Saisonspieltag verhindern, in der Abstiegsrelegation antreten zu müssen. (Hake)

Achim/Bremen. Hört sich gleich an, handelt sich dennoch um komplett andere Dinge. Wenn die Landesliga-Volleyballer vom TV Baden III von Relegation sprechen, dann meinen sie damit, dass sie um den Aufstieg kämpfen dürfen. Wenn der TV Verden von Relegation spricht, dann geht es gegen den Abstieg.

TV Baden III - Oldenburger TB III 3:0 (25:12, 25:23, 25:18): Für die Truppe von Coach Ole Seuberlich war im Vorfeld klar, holt der TVB III fünf Punkte aus den beiden Partien am Heimspieltag, dann ist Platz zwei und die damit verbundene Relegation fix. Dementsprechend motiviert startete der TVB gegen die laut Seuberlich junge und technisch gut ausgebildete aber auch körperlich unterlegene Truppe aus Oldenburg. Schnell war Satz eins gewonnen, Satz zwei und drei folgten mit größerer Anstrengung, da sich der OTB III wehrte.

TV Baden III - Bremen 1860 IV 2:3 (17:25, 25:21, 20:25, 25:21, 4:15): Eigentlich waren die Gastgeber auch in Spiel zwei zum Siegen gezwungen, wollten sie die Relegation fix machen. Doch zwischenzeitlich erhielten sie Nachricht davon, dass der ärgste Verfolger, Bremen 1860 III, gepatzt hatte und somit nicht mehr am TVB vorbeiziehen konnte, sollte der zwei Sätze gewinnen. Und das gelang der Seuberlich-Truppe gegen den Fünften. Dass am Ende nicht der zweite Erfolg heraussprang, tangierte die Gastgeber relativ wenig. "Klar wollten wir auch das Spiel gewinnen. Aber in einem gewissen Maße ist es ja naheliegend, dass die Spannung etwas abfällt, wenn man das erreicht hat, was man erreichen wollte." Zudem stellte der Coach im fünften Satz um. Dementsprechend war das 4:15 aus Sicht des TVB der Rotation und der fehlenden Konzentration geschuldet. Gegen wenn es nun um den Verbandsliga-Aufstieg geht, steht noch nicht fest. Das Wann hingegen schon: 7./8. April.

Bremen 1860 III - TV Verden 3:2 (25:17, 21:25, 16:25, 25:16, 15:11): Die Verdener waren es, die den Bremern den Punkt klauten. Zudem half dem TVV dieser Zähler auch in eigener Sache. Einen Punkt Rückstand weisen die Reiterstädter auf den SC Twistringen auf, bei dem es am letzten Saisonspieltag zum direkten und somit entscheidenden Duell kommt. Dann wird die Frage geklärt, wer in die Abstiegsrelegation muss.