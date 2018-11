Sticht mit 14 Treffern bei 14 Einsätzen einmal mehr aus dem Oytener Kollektiv heraus: Pascal Döpke. (Björn Hake)

Pascal Döpke: Wir hatten uns anfangs einfach noch nicht gefunden. Es hat ja schon ein kleiner Umbruch bei uns stattgefunden. Die Neuzugänge mussten erst mal eingebaut werden, die Laufwege waren daher noch unklar. Nach dieser Findungsphase ist es viel besser geworden. Jetzt sind wir wieder ein Team.

Ich denke ja. Mit Marius Winkelmann (kam vom Regionalligisten SV Drochtersen/Assel, Anm. d. Red.) läuft es auch immer besser – wenn er denn mal da ist (lacht).

Es ist ja ein riesiger Schritt von der Regional- in die Bezirksliga. Er musste ja auch erst mal sehen, wie in der Bezirksliga gespielt wird. Daher konnte alles nicht sofort zu hundert Prozent funktionieren. Das gehörte mit zur Findungsphase. Ich verstehe mich sehr gut mit ihm auf dem Platz. Ich kann gut erkennen, was er als nächstes vorhat, was er plant.

Hambergen war in den letzten Jahren immer sehr stark. Doch zu Hause haben wir immer sehr gut gegen sie ausgesehen. Auswärts war das etwas anders. Vielleicht ist es die Atmosphäre, wenn wir zu Hause spielen und uns unsere Fans anfeuern.

Stimmt. Aber trotzdem ist es in solchen Spielen eine andere Stimmung als gegen Mannschaften wie Scharmbeckstotel oder so.

Nein, das derzeit nicht. Wir haben zwar vor der Saison gesagt, dass wir oben mitspielen und auch mal auf die Spitze schauen wollen, doch man muss realistisch sein. Zwölf Punkte Abstand haben wir auf Hambergen. Da müssen wir erkennen, dass wir tiefer stapeln müssen. Der Aufstieg ist kein Thema.

Der Knackpunkt ist wahrscheinlich auch, dass Mannschaften wie Etelsen und Ottersberg runtergekommen sind und der VSK wiedererstarkt ist. Somit sind die Top fünf der Liga erweitert worden. Bei der Konstanz der Teams von oben sind vielleicht noch die Top drei möglich, mehr aber nicht.

Gute Frage, darüber habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht. Zum Teil liegt es daran – da nehme ich mich auch selber mit ins Boot – dass wir aus 15 Chancen nur ein, zwei Tore machen und nicht vier, fünf, sechs. An der Defensive hakt es nicht. Einen einzigen, richtigen Knackpunkt gibt es nicht.

Ja, da ist ein Problem. In den vergangenen Jahren gab es immer einen, der zumindest ansatzweise mit mir Schritt halten konnte. Ein zweiter Knipser fehlt schon. Das hat man auch am Anfang der Saison gesehen. Wenn ich nicht getroffen habe, dann haben wir auch verloren. Das sieht bei Hambergen natürlich deutlich besser aus. Da sind gleich drei Leute ganz weit vorne in der Torschützenliste.

Ja, er verfügt über eine große Qualität. Das hätte ich vor der Saison nicht gedacht, aber er wird immer besser. Er hat eine starke Technik und ist eiskalt vor dem Tor. Ihm traue ich das zu. Er wäre dann für den technischen Part zuständig, ich laufe und schieße ja einfach (lacht).

Das kann ich nicht leugnen (schmunzelt).

Das kommt darauf an, wer geht und wer kommt. Ich lege mich immer erst sehr spät fest, weil ich schauen will, was passiert, wie die Planungen aussehen. Und ich fühle mich pudelwohl in Oyten. Mittlerweile ist er so was wie mein Heimatverein geworden. Mittlerweile bin ich auch zu so etwas wie dem Gesicht des Vereins geworden, das ist toll, das macht mich stolz. Ich bin sehr glücklich in Oyten. Die Frage, die ich mir vor jeder Saison stelle ist: Oder bin ich irgendwo anders glücklicher?

Zur Person

Pascal Döpke (23)

ist Stürmer beim Fußball-Bezirksligisten TV Oyten. Seit Jahren ist er regelmäßig unter den Top-Torjägern der Liga zu finden. In dieser Saison steht bereits wieder bei 14 Treffern in 14 Einsätzen.