Beim Landesturnier in Verden wird in diesem Jahr lediglich die Jugend ihre Landesmeister suchen. (FOCKE STRANGMANN)

2016, 2017, 2018 – Dreimal fand das Hannoversche Landesturnier, das HA.LT, nun in Verden statt. Von Mal zu Mal wuchs und veränderte sich das Turnier. Der Wunsch der kooperierenden Veranstalter (PSV Hannover und Hannoveraner Verband): Es sollte immer größer und immer besser werden. Den Reitern und Zuschauern sollte immer mehr geboten werden. Doch nun folgt der Stop dieser Entwicklung. Bei der 2019er Auflage wird ebenfalls wieder vieles anders sein als im Jahr zuvor, doch diesmal wird ein anderer Weg eingeschlagen. Diesmal findet lediglich die Hälfte der Landesmeisterschaft in Verden statt.

Vom 19. bis 21. Juli wird das HA.LT in Verden über die Bühne gehen und ist dabei um zwei Tage schlanker als in den Jahren zuvor. Möglich ist das, weil ausschließlich die Jugend in der Reiterstadt ihre Landesmeister ermitteln wird. Die Pferdesportler der Altersklasse Reiter, inklusive der Amateure, küren ihre Landesmeister erstmals im Rahmen des Elmloher Turnieres vom 1. bis 4. August.

„Wir möchten dieses Jahr beim HA.LT in Verden die Jugend und die Vereine vermehrt in den sportlichen Fokus rücken. So stehen die jungen Dressur- und Springreiter der Altersklassen Pony, Children, Junioren und Junge Reiter an drei Turniertagen auf dem Verdener Rennbahngelände ganz im Mittelpunkt und können sich für die Deutschen Meisterschaften im September empfehlen. Außerdem integrieren wir weitere Jugendprüfungen für nachrückende Talente, die schon mal Landesmeisterschaftsatmosphäre schnuppern möchten und von den Bezirken nominiert werden. Die Wettkämpfe um die Landesstandarte und die Ponystandarte sowie die Landesponychampionate bleiben als Herzstück in Verden, ebenso wie die Finalprüfungen der Cups Equiva und Vogeley, das Jugend-Camp, die PSV Kids-Games und die Ehrung der Prämienpartnerschaftsvereine der Horst-Gebers-Stiftung“, begründete der geschäftsführende Vorstand des PSV Hannover via Pressemitteilung.

Der inoffizielle Punkt

Die Jugend soll also in den Fokus gerückt werden – Das ist Punkt eins der Begründung seitens der Veranstalter. Punkt zwei ist, dass der fünftägige Turnierplan entzerrt werden soll. Doch es dürfte auch noch einen inoffiziellen dritten Punkt geben. Das Rennbahngelände in Verden soll bis Mitte 2020 komplett modernisiert werden. Heißt: Es entsteht eine riesige Baustelle und der Zeitplan ist kein großzügiger. Ob Infrastruktur, Abreite- und Turnierplätze im kommenden Jahr auch wirklich fertiggestellt sind, das ist zwar geplant, doch es wäre nicht das erste Bauprojekt, das sich ungeplant verzögert. Somit dürfte das Turnier in Elmlohe eher eine Sicherheitsvariante für den Fall der Fälle sein.

Ein generelles Abrücken vom Standpunkt Verden gebe es seitens des PSV Hannover aber definitiv nicht, wie Pressesprecherin Tina Pantel versichert: „Im Gegenteil, der Verband will unbedingt am Standort Verden festhalten. Zudem ist auch Axel Milkau (Vorsitzender des PSV Hannover, Anm. d. Red.) ein absoluter Verfechter Verdens.“ Die Zukunft des Landesturniers scheint demnach weiter in Verden zu liegen. In diesem Jahr werden es aber nicht die Lahdes, Beerbaums und Diederichsmeiers sein, die um die goldenen Landesschärpen buhlen. Die werden sich nach Elmlohe begeben. In Verden werden es in diesem Jahr einzig die Schnakenbergs, die Baumgarts und die Duprées sein, die nah ihrer Heimat Landesmeister werden und der Tradition nach im Siegerpool landen können.