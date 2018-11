Bremen. Ruck, zuck – so schnell war das Hinspiel in der 3. Volleyball-Liga West zwischen dem TV Baden und Bremen 1860 beendet. Die Gastgeber fertigten ihre Derby-Gäste aus Bremen im Schnelldurchgang mit 3:0 ab. Nun kündigt der Spielplan die zweite Begegnung der Kontrahenten an. Und die steht unter anderen Voraussetzungen.

Zum einen sind am Sonnabend (Anpfiff: 20 Uhr) die Badener zu Gast in Bremen. Zum anderen sinnen die 1860er natürlich auf Revanche und sind bereits heiß auf das Derby, wie deren Coach Matthias Gilch unserer Zeitung sagte. Zwar trennen die beiden Teams nur knapp 30 Kilometer Luftlinie, der Abstand in der Tabelle ist aber ein „größerer“. Die Badener befinden sich auf Rang vier und schielen nach oben. Nun sogar noch mehr, da das Spitzenduo SVG Lüneburg II und SF Aligse nicht die Lizenz für die 2. Liga beantragt hat. Der Dritte TuS Mondorf sowie die Badener hingegen schon. „Wir haben unseren Hut in den Ring geworfen“, sagt Coach Peter-Michael Sagajewski. Gedanken werden an Liga zwei aber nicht verschwendet, der Fokus liegt auf Bremen.

Die 1860er befinden sich im Klassement knapp über dem Strich auf Rang neun, dementsprechend gehen sie als Außenseiter in das Duell. Das sieht auch Badens Coach so, warnt aber zugleich: „Sie werden sich in der Rolle als David sehen und versuchen, uns eins auszuwischen. Der Druck liegt bei uns.“ Zudem wird Sagajewski erneut nicht auf den an einer Grippe erkrankten Ole Seuberlich zurückgreifen können. Ein Fragezeichen steht aus dem gleichen Grund hinter dem Einsatz von Artem Tscherwinski.

Obendrein erwartet Sagajewski einen „emotional harten Fight“. Und das nicht nur aufgrund der von den Bremern angepeilten Revanche. Sechs Badener und drei Bremer bilden zudem das Bremer Universitätsteam, welches sich kürzlich für die Zwischenrunde der deutschen Hochschulmeisterschaft qualifiziert hat. „Sie sind Freunde, aber es darf und wird nicht zu einem Freundschaftsspiel kommen“, betont Sagajewski.