Auch bei Achims Routinier Florian Block-Osmers überwog nach dem Schlusspfiff die Enttäuschung. (Björn Hake)

Baden. Um eine Erfahrung reicher sind jetzt die Handballer der SG Achim/Baden – allerdings um eine sehr bittere. Die SG war am Sonnabend drauf und dran, dem ATSV Habenhausen in der Oberliga Nordsee einen Punkt abzuluchsen. Doch zu einem Unentschieden sollte es für den Außenseiter nicht reichen: Der Drittliga-Absteiger aus Bremen gewann in der Badener Lahofhalle mit 26:25 (12:13). Der entscheidende Treffer hätte bitterer kaum fallen können.

Ihr 26. Tor markierten die Habenhauser nach dem Schlusspfiff per Siebenmeter. Mirco Wähmann ließ sich auch nicht vom gellenden Pfeifkonzert des Achimer Publikums aus der Ruhe bringen und überwand SG-Keeper Bastian Meinken. Der Favorit hatte sich doch noch durchgesetzt. Zuvor hatten die beiden Unparteiischen Christoph Walther/Thomas Voigt ein leichtes Schieben der Achimer Defensive beim Torwurf des ATSV als siebenmeterreifes Foul bewertet. Es war eine harte Entscheidung der Unparteiischen. „Zuvor hatte es schon ein paar ähnliche Situationen gegeben, bei denen kein Siebenmeter gegeben worden war“, sagte ATSV-Trainer Matthias Ruckh. „Aber ich denke, man kann den in dieser Situation geben.“

Packende Schlussphase

Tobias Naumann, Coach der unterlegenen Gastgeber, ärgerte sich zwar über den Siebenmeter in allerletzte Sekunde, war aber nichtsdestotrotz stolz auf die Leistung seines Teams. „Ich glaube, der Sieg für Habenhausen war am Ende glücklich. Ein Remis wäre wohl das gerechtere Resultat gewesen. Dass mein Team den entscheidenden Treffer auf diese Art und Weise kassiert, hat es nicht verdient. Selbst die Offiziellen aus Habenhausen haben sich bei mit dafür entschuldigt“, sagte Naumann. „Mit diesem Spiel haben wir uns aber Respekt verschafft und Selbstvertrauen getankt.“ Der Stachel saß so kurz nach dem Schlusspfiff aber dennoch tief. „Nach zwei, drei Tagen werden die Jungs aber wissen, dass sie ein richtig tolles Spiel gemacht haben.“

Besonders sie Schlussphase hatte es in sich. Rund eine Viertelstunde vor dem Abpfiff führte der Außenseiter mit zwei Toren – 21:19. Mit Beginn der entscheidenden Phase schien das Momentum aufseiten der Naumann-Sieben zu liegen. Doch es war eben nur ein Anschein. Denn die Gäste aus Habenhausen drehten die Partie und führten in der 56. Minute selbst mit zwei Treffern (24:22). „Das war schon ein tolles Comeback, dank einer starken Mannschaftsleistung“, sagte Matthias Ruckh.

Die Bremer profitierten allerdings auch davon, dass sich die Achimer plötzlich Ballverluste erlaubten, die es zuvor kaum gegeben hatte. Als die SG diese wieder abstellte, sollte die Begegnung eine weitere Wende bekommen. Zunächst traf Marvin Pfeiffer zum 24:24. Im Anschluss ging Habenhausen wieder in Führung. Der junge SG-Spieler Jan Wolters warf anschließend mutig aus dem Rückraum und traf zum 25:25. Ruckh nahm eine Auszeit, neun Sekunden blieben den Gästen noch. Der Coach des ATSV versuchte es im finalen Angriff sogar mit sieben Feldspielern. Und die letzte Chance sollte auch noch kommen. Der Wurf der Gäste landete neben den Kasten, es ertönte aber ein Pfiff, der eben nicht der Schlusspfiff war. Wähmann nahm sich den Ball und verwandelte den Siebenmeter. Die Gäste jubelten, bei der SG senkten sich die Häupter. Aber nur kurz: Nachdem das gellende Pfeifkonzert abgeklungen war, beklatschten die SG-Fans ihr Team für eine starke Leistung, die sie über 60 Minuten gezeigt hatten.

Dass die Achimer gegen den Drittliga-Absteiger sehr viel richtig gemacht hatten, zeigte auch eine Aussage des Gästetrainers, der einst selbst für die SG spielte. „Mich hat es überhaupt nicht gewundert, dass die Achimer es uns so schwer machen. Schließlich weiß ich ganz genau, was für gute Leute hier spielen“, sagte Ruckh. Und diese sind nun um eine bittere Erfahrung reicher.