Fußball unterm Hallendach: In Dörverden musste sich im Grunde niemand anstrengen, um in die Endrunde zu kommen. (Björn Hake)

Dörverden. Wer muss wie spielen, damit man selbst noch weiterkommt? Kämpfen bis zur letzten Sekunde, um jedes Tor, um jeden Punkt. Dem Konkurrenten die Daumen drücken. Solche Dinge machen eine Vorrunde in einem Fußball-Turnier aus. So auch eigentlich bei der Futsal-Kreismeisterschaft der A-Junioren, die kürzlich in Dörverden stattgefunden hat. Doch Mathematik wurde nicht benötigt, da zwei Mannschaften nicht antraten.

Die Teams des JFV Verden/Brunsbrock sowie der JSG Löwen, beide sollten in Gruppe A antreten, sagten ihre Teilnahme ab. Das geschah kurzfristig einen Tag vor dem Turnier und per Mail. „Das ist traurig, schade und auch unfair gegenüber den anderen Mannschaften“, kritisierte Karl Georg Pawlowski, Staffelleiter der U14- bis U19-Junioren beim Niedersächsischen Fußball-Verband (NFV) im Kreis Verden. Es sollte eigentlich in zwei Gruppen á fünf Mannschaften um insgesamt sechs Endrunden-Tickets gebuhlt werden. Da die Absagen erst am Abend vor dem Turnier eintrafen, hatten die Organisatoren keine Chance mehr, eine Mannschaft in eine andere Gruppe zu ziehen und somit zwei Vierergruppen zu formen. Hintergrund: Gruppe A spielte vormittags, Gruppe B nachmittags.

„Wir haben aber dennoch das Beste aus der Situation gemacht“, sprach Karl Georg Pawlowski trotz allem von einer gelungenen Veranstaltung. Gruppe A bestand somit lediglich aus drei Mannschaften: JSG Achim/Uesen, JSG Bierden/Uphusen und JFV Aller-Weser. In dieser Reihenfolge wurde die Gruppe auch abgeschlossen. In Gruppe B trafen der TSV Ottersberg sowie die Erst- und Zweitvertretungen der JSG Baden/Etelsen und des FSV Langwedel-Völkersen aufeinander. Baden/Etelsen I schnappte sich souverän mit zwölf Punkten aus vier Spielen den Gruppensieg. Auf Rang zwei folgte aufgrund des besseren Torverhältnisses der TSV Ottersberg vor Langwedel I und Langwedel II (alle sechs Punkte).

Für Baden/Etelsen II und Langwedel II wäre somit die Vorrunde gleichzeitig Endstation gewesen. „Wir werden wohl den Modus ändern und in der Endrunde eine Achtergruppe im Modus Jeder-gegen-jeden spielen lassen“, erzählte Karl Georg Pawlowski. Damit wären alle Mannschaften für die Finalrunde qualifiziert, die an der Vorrunde teilgenommen haben. Ermittelt wird der Kreismeister am 26. Januar in der Gustav-England-Halle in Thedinghausen. Vielleicht bedarf es ja dann Hochrechnungen, um sich zu vergewissern, wer wie gegen wen spielen muss, damit man noch Kreismeister werden kann.

B-Junioren spielen wie geplant

Am selben Tag werden auch die B-Junioren ihre Futsal-Kreismeisterschaft in Thedinghausen ausspielen. Es werden ebenfalls acht Mannschaften antreten. Bei den B-Junioren entspricht ist diese Teilnehmerzahl aber der, wie sie im Vorfeld geplant war. In der Vorrunde in Langwedel traten vor Kurzem 14 Mannschaften aufgeteilt in zwei Gruppen gegeneinander an. Pro Gruppe kämpften sieben Teams um jeweils vier Endrunden-Tickets. In jeder Gruppe gab es einen souveränen und gleichzeitig ungeschlagenen Tabellenersten. In Gruppe A war dies die Vertretung des JFV Aller-Weser, in Gruppe B JFV Verden/Brunsbrock I. Beide Teams sammelten 18 Punkte in sechs Partien.

Der Kampf um die nachfolgenden Plätze war insbesondere in Gruppe A ein spannender. Platz zwei schnappte sich letztendlich die JSG Dauelsen/Walle (neun Punkte) vor dem TSV Blender (acht Punkte). Es folgten gleich drei Teams mit sieben Zählern auf der Habenseite. Daher entschied das Torverhältnis und das bescherte dem TSV Posthausen das letzte Finalticket dieser Gruppe. Das Nachsehen hatten in diesem Fall die punktgleichen JSG Backsberg und FSV Langwedel-Völkersen. Auf Rang sieben landete der TSV Lohberg mit vier Punkten.

In der Gruppe B waren die Verhältnisse deutlicher. Auf Rang zwei folgte hinter Verden/Brunsbrock I deren Zweitvertretung mit 15 Zählern und die Drittvertretung mit deren neun. Die gleiche Punktzahl ergatterte auch die JSG Baden/Etelsen, schnappte sich damit Platz vier und qualifizierte sich als letztes Team für das Finale in Thedinghausen. In dieser Gruppe mussten somit Verden/Brunsbrock IV (sieben Punkte), JSG Achim/Uesen I (zwei Punkte) und JSG Achim/Uesen II (ein Punkt) mit den unteren Platzierungen vorliebnehmen.

Weitere Informationen

