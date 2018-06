Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx. (xxx)

Verden/Brunsbrock. Im Frühjahr 2016 entschieden die handelnden Personen im TSV Brunsbrock und im FC Verden 04, Teile ihrer Jugendabteilungen zusammenzulegen. Gut zwei Jahre nach der Gründung des Jugendfördervereins Verden/Brunsbrock kann ohne Zweifel festgestellt werden: Die ersten beiden Jahre waren eine Erfolgsgeschichte – weitere Kapitel sollen folgen. Viele Aufstiege, Kreis- und Hallenpokalsiege konnten gefeiert werden.

Doch ein weiterer Erfolg ist dem Vorsitzenden des Vereins, Thomas Bartling, besonders wichtig: „Wir haben uns von Beginn an auf die Fahne geschrieben, dass wir Leistungs- und Breitensport anbieten wollen. Die guten Leistungen kann man sicherlich an vielen Erfolgen messen. Überstrahlt wird momentan natürlich alles durch den Niedersachsenliga-Aufstieg unserer A-Junioren. Aber auch in der Breite sind wir gut aufgestellt. Wir haben viele zweite, teils sogar dritte Mannschaften gemeldet, in der auch Jugendliche ihren Platz finden, die ihren Sport nicht nur komplett auf die Leistungsspitze ausgerichtet haben.“ Zur Vereinsgründung in der Spielzeit 2016/2017 schickte der JFV elf Teams in den Altersklassen U12 bis U19 an den Start. Ein Jahr später waren es gar schon 14 Mannschaften. Entscheidend hierbei ist, dass alle Jahrgänge durchgehend besetzt sind. „Das war natürlich ein großes Ziel, welches wir mit der Neugründung erreichen wollten. Auch wir können uns der allgemeinen demografischen Entwicklung nicht verschließen. Es ist immer schwieriger, die Mannschaften in allen Altersklassen ausreichend zu besetzen. Beide Vereine sind sich uneingeschränkt einig, dass die Entscheidung, gemeinsame Sache zu machen, goldrichtig war“, erklärt Bartling.

Diese Erkenntnis war jedoch nicht auf allen Seiten sofort vorhanden. Vor allem im TSV Brunsbrock gab es Vorbehalte, dass man im JFV lediglich als kleiner Juniorpartner des FC Verden 04 wahrgenommen wird. „Doch diese Vorurteile haben sich sehr schnell gelegt und ins Positive gekehrt. Wir begegnen uns absolut auf Augenhöhe. Vor allem im zwischenmenschlichen Bereich könnte es im Vorstand nicht besser laufen“, lobt Thomas Bartling, dessen großer Dank Hans-Heinrich Meyer, Stefan Diekelmann, Ulf Gerkens, Peter Powels, Andreas Müller und Henning Rohde gilt. Derzeit sieht der Verein auch noch keinerlei Probleme im nicht ganz einfachen Übergang von Jugendspielern in den Seniorenbereich. „Bisher gab es noch nicht die große Welle von Jugendlichen, die altersbedingt wechseln müssen. Das wird aber kommen, und da hilft es sicherlich, dass die beiden Erste-Herren-Teams aus Verden und Brunsbrock aufgestiegen sind. Sicherlich wäre es aber ideal, wenn noch ein weiteres Team auf Bezirksebene spielt, um den talentierten Jugendlichen einen guten nächsten Schritt zu ermöglichen. Andernfalls bilden wir wohl auch viel für die umliegenden Vereine aus“, ist sich Bartling sicher.

Auch außerhalb des Sports hat der Vorstand viele Dinge auf den Weg gebracht. Im letzten Sommer gab es die große Stickeraktion. Von Klein bis Groß war rund um den JFV Verden/Brunsbrock sowie die beiden Stammvereine das Sammelfieber ausgebrochen. Mit dem Ergebnis waren alle hochzufrieden. Seit dem Frühjahr 2018 ist der JFV Verden/Brunsbrock zudem hundertprozentiger Partner des SV Werder Bremen. Erste Gelegenheiten zum Austausch wurden bereits genutzt. So nahmen schon einige JFV-Trainer an Schulungen und Fortbildungen des Bundesligisten teil. Weitere Projekte haben die JFV-Verantwortlichen bereits im Kopf. Eine Gruppe um erfahrene Torhüter aus den Vereinen erarbeitet gerade eine Struktur, um zukünftig ein spezielles Torwarttraining für die Keeper ab der U12 anzubieten.

Auch die Themen Scouting und Vernetzung innerhalb der Teams stehen noch auf der Agenda. Doch es ist wie so oft in vielen Dingen: Alles steht und fällt mit dem Einsatz verantwortlicher Personen. „Gerade bei mir persönlich ist es so, dass ich an meine Grenzen stoße. Wir könnten sicherlich noch vieles umsetzen, aber da benötigen wir einfach Unterstützung. Uns geht es da nicht anders als vielen anderen Vereinen auch. Wir benötigen dringend qualifizierte Jugendtrainer. Falls jemand Interesse hat, darf er sich gerne bei uns melden“, wirbt Thomas Bartling. Die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, dass der JFV Verden/Brunsbrock gute Voraussetzungen bietet, um die Jugendarbeit zielgerichtet fortzuführen.