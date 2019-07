Hat sich durch große Einsatzfreude empfohlen und darf gegen Brake von Anfang an ran: Elmehdi Faouzi (rechts). (Björn Hake)

Zeit, das ist das Stichwort für den TB Uphusen vor dem Duell im Fußball-Niedersachsenpokal gegen den SV Brake (Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Brake). Und das gleich in dreierlei Hinsicht.

Eine schwierige Zeit hat der TBU in der bisherigen Vorbereitung hinter sich. Der Kader ist eh ein schmaler, zudem weilten einige Spieler im Urlaub oder waren verletzt, und manche sind es immer noch. Heißt: Im Grunde hatte Coach Fabrizio Muzzicato lediglich zwölf bis 13 Mann zur Verfügung. Und das heißt auch, dass sich die Mannschaft gegen Brake beinahe von selbst aufstellt. „Aber das geschieht im positiven Sinne“, betont Muzzicato. Positiv ist das Stichwort für Elmehdi Faouzi. Der Stürmer ist in den Testspielen durch reichlich Einsatzwille aufgefallen und darf nun gegen Brake auch von Anfang an beweisen, dass er auch vor dem Tor von Nutzen sein kann. „Was er alles geleistet hat, das muss man belohnen“, erklärt Muzzicato.

Ein weiterer Stürmer wird auf der Bank sitzen und gehört seit Neustem wieder zum TB Uphusen. Aladji Barrie (zuletzt Atlas Delmenhorst) wurde nun endgültig verpflichtet. Sein Kumpel Aleksandar Janković, zuletzt ebenfalls Gastspieler des TBU, hat dem Oberligisten hingegen abgesagt.

Dass die Vorbereitung eine schwierige war, wirkt sich entsprechend auch auf den derzeitigen Leistungsstand aus, womit der zweite Punkt mit der Zeit angesprochen ist. „In vielen Dingen sind wir auf einem guten Weg, aber brauchen noch Zeit. Jetzt müssen wir kontinuierlich Leistung auf den Platz bringen und unser Selbstbewusstsein mit einem positiven Erlebnis stärken“, fordert Fabrizio Muzzicato.

Da dürfte der Bezirkspokalsieger und zugleich Absteiger aus der Landesliga doch gerade recht kommen. Aber Muzzicato weiß, wie ein solches Spiel verlaufen kann und dass der Faktor ein entscheidender ist: „Brake befindet sich im Umbruch und hat eine sehr junge Mannschaft. Fraglich, ob sie forsch auftreten oder sich hinten reinstellen. Das ist alles Theorie. Aber je länger es 0:0 steht, desto besser ist das für das klassentiefere Team. Wir müssen daher schnell zeigen, dass es an diesem Tag für Brake nichts zu holen gibt.“