Fiel der aggressiven Zweikampfführung zum Opfer, auch wenn er in dieser Szene das Foul gegen Micha Langreder (blau-weißes Trikot) begeht: Verdens Jonathan Schmude. (Björn Hake)

Was entscheidet eine Fußball-Partie oftmals, in der zwei gleichwertige Mannschaften aufeinandertreffen? Der Wille. Dieser machte auch den Unterschied im Spiel des TSV Etelsen gegen den FC Verden 04 in der zweiten Hauptrunde des Bezirkspokals. Die Schlossparkkicker wollten den Sieg mehr als die Reiterstädter und verdienten ihn sich insbesondere in der zweiten Hälfte – 4:1 (0:1).

Bereits vor der Partie war bei den Gastgebern aus Etelsen der Wille größer. Während Verdens Coach Frank Neubarth von einem Spagat zwischen Pflicht- und Testspiel sprach, betonte Etelsens Nils Goerdel die Ernsthaftigkeit des Pokals. Und Goerdel schickte seine Mannen mit warnenden Worten in die Partie: „Lustigerweise habe ich den Jungs vor dem Spiel gesagt, dass sie hellwach in die Partie gehen sollen.“ Doch genau das Gegenteil stellte sich ein. Bereits in Minute eins jubelten die Verdener. Maximilian Jäger erlaubte sich einen Fehlpass, Verden war sofort zur Stelle und wenig später setzte Nick Zander den Ball unter die Latte ins Tor. „Ich habe zweimal überlegt, ob ich es den Jungs vorher erzähle. Denn wenn man es erzählt, dann klappt es nicht“, konnte Goerdel am Ende aber über den Fehlstart lachen. Groß verunsichern ließen sich die Schlossparkkicker nicht von diesem frühen Rückstand, schnell entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Diese war eine intensive, die von diversen Zweikämpfen geprägt war, die wiederum von beiden Seiten unnachgiebig geführt wurden. Die Konsequenz: wenige Torchancen auf beiden Seiten.

Das änderte sich dann im zweiten Durchgang. Etelsen investierte nun deutlich mehr und kam in Minute 54 zum verdienten Ausgleich. Die Gastgeber schlugen einen Freistoß in den Strafraum, nach Zweikampf zwischen Mirco Temp und Alex-Christian Ruf prallte der Ball leicht zur Seite weg, wo sich ihn Bastian Reiners schnappte und einschoss. Nun witterte Etelsen seine Chance, setzte konsequent nach und wurde dafür bereits fünf Minuten später erneut belohnt. Verdens Steen Burford produzierte eine unnötige Ecke für den TSV und bei dieser war Daniel Janssen per Kopf zur Stelle – 2:1. Nun hatten die Gastgeber das Spielgeschehen komplett in der eigenen Hand und kauften dem favorisierten Landesligisten mit aggressiver Zweikampfführung und nun schnörkellosem Offensivspiel den Schneid ab. Das gefiel entsprechend auch Nils Goerdel: „Die Jungs waren mit Freude dabei und haben gut gearbeitet. Es war eine gute Mischung zwischen spielerischen Akzenten und klaren Aktionen.“

Aggressivität schmeckt Neubarth nicht

Die giftige Zweikampfführung der Etelser war das, was den Verdenern nicht schmeckte. Dazu gehörte auch Coach Frank Neubarth: „Etelsen war deutlich giftiger und aggressiver in den Zweikämpfen und hat auch die meisten für sich entschieden. Das ärgert mich aber an den Pokalspielen, da ist viel zu hohe Aggressivität in den Zweikämpfen für die Vorbereitungszeit. Jetzt haben wir wieder einige Verletzte.“ Bereits vor der Partie musste Philip Breves passen, nach der ersten Hälfte blieb Jonathan Schmude verletzt in der Kabine. Hinzu gesellten sich einige Angeschlagene. Neubarth reagierte, indem er einigen A-Jugendspielern die Chance gab. „Man sieht, das da noch eine Lücke zu den gestandenen Spielern klafft.“ Auf Etelser Seite kamen mit Nico Meyer, Mirko Duhn und Timo Schöning hingegen Akteure, die merklich frischen Wind brachten. „Ich hatte den Jungs gesagt, dass am Ende die Bank entscheiden wird“, betonte Goerdel. Und er sah sich bei Schlusspfiff bestätigt. Eine Flanke von Duhn klärte Verden nur mangelhaft in den Rückraum, wo Micha Langreder an den Ball kam und ihn sehenswert an den Innenpfosten rein ins Tor zum 3:1 setzte (78.). Fünf Minuten später konnte Verdens Moritz Schmökel Bastian Reiners nicht gänzlich abschirmen. Dieser behielt unter Druck die Übersicht und fand Schöning, der für den Endstand sorgte. „So stelle ich mir das vor, so müssen wir uns zu Hause präsentieren“, freute sich Goerdel über einen auch in der Höhe verdienten Sieg des Willens.