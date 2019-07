Da half jedes Reklamieren der Uphuser nicht: Schiedsrichter Philip Holzenkämpfer (rotes Trikot) hatte das offensichtliche Handspiel im Sechzehner nicht gesehen. (Björn Hake)

Wenn es im Fußball doch darum gehen würde, wer am Ende einer Partie gemessen am Spielverlauf was verdient hat. Ja dann wäre die Welt in Ordnung für den TB Uphusen. In der vergangenen Oberliga-Saison hätte der TBU dann locker flockig die Klasse gehalten und würde auch nun im Viertelfinale um den Niedersachsenpokal stehen.

Doch bekanntlich geht es darum im Fußball nicht. Beschränkt man Fußball auf das Wesentliche, dann kommt es einzig darauf an, wer mehr Tore schießt. Und das tun zumeist die anderen. Am Freitagabend im Pokal-Achtelfinale war es der BSV Kickers Emden. Dabei war Uphusen die bessere Mannschaft, war technisch versierter, ballsicherer, agiler und dominanter. Aber es fehlten wieder einmal die entscheidenden Attribute. Uphusen war eben nicht effizienter, konsequenter und treffsicherer. Und so war das 1:2 gegen die Kickers am Ende ein bitteres, aber nicht unverdientes Ergebnis.

Das alte Lied

Und zugleich war es natürlich einmal mehr eine unnötige Niederlage. Eine, wie sie die Arenkampkicker schon so häufig kassiert haben. Emden verkroch sich von Beginn an in der eigenen Hälfte, überließ dem TBU zwei Drittel des Spielfeldes, ohne überhaupt anzugreifen. Die Idee war eindeutig: Dem TBU Raum nehmen , in Zweikämpfe verstricken und schnell umschalten. Doch Uphusen zeigte sich zum einen insbesondere durch Marius Winkelmann und Rilind Neziri im Mittelfeld sehr ball- und passsicher und zum anderen arbeiteten alle bestens gegen den Ball, was insbesondere für Sebastian Kmiec galt, der dies gewohnt kompromisslos umsetzte.

Doch wieder einmal genügte das nicht. Denn in der Offensive produzierten Philipp-Bruno Rockahr und Co. zumeist nur Halbchancen. Wie heißt es so schön: Sie waren nicht zwingend. Und waren sie es doch mal, wie beim 1:0 durch Rockahr, dann brachte ihnen das keine Ruhe, kein zusätzliches Selbstbewusstsein. Das Gegenteil trat ein: Prompt wurde nicht mehr konsequent verteidigt und direkt stand es 1:1. Das 1:2 war dann ein Sinnbild für den Spielverlauf. Auf der Gegenseite strich drei Minuten zuvor Eugen Uschpols Kopfball knapp am Pfosten vorbei, bei Emden fiel er am zweiten Pfosten runter ins Netz und drehte die Partie quasi auf den Kopf.

Zu guter Letzt krönte Schiedsrichter Philip Holzenkämpfer seine eh wenig nachzuvollziehende Linie mit der Fehlentscheidung des Tages. Jeder Torwarttrainer hätte frohlockt, wenn sein Schützling eine solche Glanzparade gezeigt hätte. Das Problem: Marvin-Reiner-Wilhelm Eilerts ist kein Torwart, er ist hingegen der absolute Matchwinner für Kickers Emden. Denn er war der Schütze, der per Kopf das 2:1 für die Gäste erzielt hatte und mit diesem Handspiel im Sechzehner auch den möglichen Ausgleich von Ramien Safi verhinderte. Die Emdener lachten sich sichtbar ins Fäustchen und die Uphuser reklamierten vergebens. Zum eigenen Unvermögen Uphusens kam abschließend somit auch noch Pech hinzu.

So ungerecht diese Szene auch war, schlussendlich bleibt festzuhalten: Der TBU war in Ansätzen gut, aber darum geht es im Fußball bekanntlich nicht.