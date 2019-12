Der TSV Achim um Kapitän Patrick Bormann (rechts) musste sich im letzten Spiel vor der Winterpause geschlagen geben. (Jonas Kako)

Achim. Abseits? Foul? Oder gar nichts? Nach Schlusspfiff haben Beteiligte und Zuschauer noch etwas länger über die letzte Szene des Spiels diskutiert. So waren nicht alle mit der Entscheidung von Schiedsrichter Bastian Mertel einverstanden, der dem 2:2-Ausgleichstreffer des TSV Achim im Stadtderby beim 1.FC Rot-Weiß Achim die Anerkennung verweigerte. Zu dieser Gruppe gehörte auch Gästecoach Sven Zavelberg, er hätte das Tor von Tim Melzer gegeben. „Meines Erachtens war das ein reguläres Tor“, meinte er. Costa Efeoglou, Trainer der Rot-Weißen, stimmte Mertel dagegen zu. Er wollte einen zu ahndenden Tritt gegen das Schienbein seines Torwarts Chrysovalantis Triantafylloy gesehen haben. Im Endeffekt bemühte der Gastgeber da etwas das Glück des Tüchtigen. Aufgrund der höheren Spielanteile in weiten Phasen der Partie revanchierte sich der 1.FC Rot-Weiß Achim verdient für die 3:5-Hinspielniederlage, das 2:1 (1:0) ging völlig in Ordnung.

Den Siegtreffer erzielte das Heimteam jedoch erst spät. Es war Stürmer Faruk Senci, der den auf der Linie trudelnden Ball in der 88. Minute letztlich über die Linie grätschte. „Unnötig, da hatten wir Abstimmungsprobleme und dann kommt so ein Eiertor raus“, ärgerte sich TSV-Trainer Sven Zavelberg. Aus seiner Sicht hätte sein Team das Unentschieden nicht mehr abgeben dürfen. „Das muss man dann einfach mal mitnehmen, mit dem Punkt hätten wir sicher besser als Rot-Weiß Achim leben können. Jetzt gehen wir mit einem negativen Erlebnis in die Pause“, sagte er und wusste schon, woran angesetzt werden muss. „Wir müssen an der Kommunikation arbeiten, den letzten Biss und den letzten Ehrgeiz reinkriegen.“

Immerhin zeigte sein Team nach einem sehr schwachen Start eine passable Steigerung. Denn nach und nach arbeiteten sich die Gäste in die Partie hinein, hielten in der zweiten Halbzeit den Gegner mehr vom Tor weg. Und in der Offensive war der TSV auch einmal zur Stelle: Lewin Peno köpfte eine herausragende Flanke von Patrick Spitzer am langen Pfosten ein – 1:1 (75.). Komplett nach Plan lef es aber nicht. „Wir haben taktisch umgestellt und wollten mehr Druck nach vorne bekommen. Das ist uns aber nicht ganz gelungen“, beschrieb Zavelberg.

So bekam der TSV unter anderem Angreifer Aykut Kaldirici nicht ins Spiel. Eine Tatsache, die Efeoglou besonders gut gefallen hat. „Wir haben ihn ausgeschaltet, das war unser Ziel. Unsere Rechnung ist aufgegangen. Uns war bewusst, dass es sonst ein anderes Spiel wird“, betonte der Coach der Rot-Weißen. Grundsätzlich zeigte er sich mit der Darbietung sehr zufrieden. „Wir haben gekämpft, die ersten Bälle geholt, die Zweikämpfe gewonnen und alles umgesetzt, was wir trainiert haben“, lobte er. Gerade in den ersten Minuten präsentierte sich die Efeoglou-Elf sehr stark und knüpfte nahtlos an die gute Leistung in der zweiten Halbzeit im Auswärtsspiel in Sottrum an. Den ersten Lohn für diesen couragierten Auftritt heimsten die Gastgeber in der 30. Minute ein. Kouassi Wilfried Yao stibitzte Spitzer den Ball und brachte den Ball perfekt an den Fünfmeterraum, sodass Baver Kaya bei seinem Tor zum 1:0 nur noch seinen Fuß hinhalten musste.

Allerdings verpassten es die Platzherren, nachzulegen. Vor allem Senci hätte zwingend das 2:0 erzielen müssen. Zweimal scheiterte er aber im Eins-gegen-Eins-Duell an TSV-Torwart Vincent Schicks. In Minute 31 hatte dieser kein Problem, den unplatzierten Abschluss des engagierten Stürmers mit dem Fuß abzuwehren. Bei der zweiten Großchance vom Offensivmann packte Schicks sein ganzes Können aus. Nach einem Flugball von Aleksandar Nesic nahm Senci den Ball gut mit, wackelte die Abwehr aus und schloss auch ordentlich ab. Aber Schicks verhinderte mit seinen Händen gerade noch so den Einschlag (69.). Weil Senci in der 88. Minute das Netz zum Zappeln brachte, musste sich jedoch keiner über die vergebenen Möglichkeiten ärgern. „Es war ein guter Sieg vor der Winterpause“, freute sich Efeoglou, dessen Team trotzdem auf einem Abstiegsplatz überwintert. Das gilt nicht für den Bezirksliga-Aufsteiger TSV Achim, der sich damit trösten darf, in der Winterpause auf einem Nicht-Abstiegsrang zu stehen.