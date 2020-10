Elario Ghassan (Mitte) und der TB Uphusen mussten das Feld nach langer Zeit wieder als Verlierer verlassen. Den Schlusspfiff erlebte Marco Wahlers (links) nicht mit. Der Abwehrspieler verletzte sich gleich zu Beginn der zweiten 45 Minuten. (Björn Hake)

Es war ein ungewohntes Bild, das die Zuschauer nach dem Schlusspfiff zu sehen bekamen. Die Oberliga-Fußballer des TB Uphusen ließen die Köpfe hängen. Statt Jubel machten sich Frust und Enttäuschung breit. Gegen den Heeslinger SC gingen die Arenkampkicker das erste Mal seit dem ersten Spieltag wieder als Verlierer vom Feld. Gleich mit 1:4 (1:1) verlor der TBU die Partie. Dabei hielt die Elf von Trainer Christian Ahlers-Ceglarek besonders in der ersten Hälfte ordentlich mit, verpasste es aber, das zweite Tor zu erzielen. Das rächte sich in den zweiten 45 Minuten. „Eine gute Halbzeit reicht nun mal nicht“, stellte Ahlers-Ceglarek dann auch fest.

Der TBU-Coach sah einen engagierten Beginn seiner Elf, die früh auf das erste Tor drängte. Kapitän Philipp-Bruno Rockahr wurde in der vierten Minute noch entscheidend gestört. Nach einer Flanke von Miguel Mendoza schafften es die Gäste beinahe, die Kugel selbst im Tor zu versenken (8.). Die größte Chance besaß aber Marco Wahlers, der nach einem Freistoß von Pedro Güthermann komplett blank war, den Ball aber nicht im Tor unterbrachte (13.). Doch die Uphuser spielten weiter nach vorne und belohnten sich in der 16. Minute mit dem Führungstreffer. Philipp Schippert durfte nach einer Ecke von Güthermann frei zum 1:0 einschießen.

Der Wiederanpfiff war gerade erst ertönt, da klingelte es im Kasten der Gastgeber. Jan-Ove Edeling lief nach einem starken Pass frei auf Tariq Olatunji zu. Der TBU-Keeper kam aus seinem Kasten, grätschte jedoch am Ball vorbei, sodass Edeling nur noch das leere Tor vor sich hatte und zum Ausgleich einschoss (17.). Der TBU ließ sich von dem 1:1 jedoch nicht aus der Ruhe bringen und spielte weiter nach vorne. Pedro Güthermann hatte in der 34. Minute die dickste Chance für die erneute Führung. Der Mittelfeldspieler zog über links in den Strafraum ein und stand frei vor Arne Exner. Doch Güthermann scheiterte mit seinem Schuss am Gästekeeper. „Da müssen wir in Führung gehen“, haderte Ahlers-Ceglarek mit der vergebenen Tormöglichkeit. Der TBU hatte Heeslingen im Griff, belohnte sich bis zum Halbzeitpfiff aber nicht.

Partie kippt nach Wahlers-Verletzung

In den zweiten 45 Minuten kippte die Partie in Richtung der Gäste. Das lag auch daran, weil Marco Wahlers sich kurz nach Wiederanpfiff verletzte und aus dem Spiel ausschied (52.). Vier Minuten später drehten die Gäste die Partie. Der eingewechselte Phil Sarrasch setzte sich auf rechts durch und spielte in den Rückraum, von wo aus Kapitän Kevin Rehling überlegt zum 2:1 traf (56.). Nur sechs Zeigerumdrehungen später liefen die Arenkampkicker plötzlich einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher. Jan-Ove Edeling schnürte einen Doppelpack und traf zum 3:1 (62.).

Die Gäste aus dem Kreis Rotenburg, die wegen mehrerer Corona-Fälle länger pausierten und erst am Mittwoch im Niedersachsenpokal wieder ein Spiel absolvierten, rissen die Partie mehr und mehr an sich. Die Vorentscheidung verpasste Doppelpacker Edeling, der freistehend den Ball über den Kasten bugsierte (74.). Zuvor hatte der TBU noch mal eine gute Chance, als der eingewechselte Abdullah Dogan knapp links am Tor vorbeischoss. Dogan war es auch, der drei Minuten nach der Heeslinger Großchance noch eine Möglichkeit für die Gastgeber besaß. Seinen Schuss wehrte Exner jedoch ab. Stattdessen machten die Gäste den Deckel drauf. Nach einem Konter hielt Olantunji zunächst noch den Schuss von Mika Kraßmann. Beim Nachschuss von Maximilian Köhnken war er jedoch machtlos – 1:4 aus TBU-Sicht (84.).

„In der zweiten Halbzeit war Heeslingen mehr im Spiel. Wir waren zu weit weg, die Abstände waren zu groß. Der Unterschied ist dann, dass Heeslingen die Dinger auch rein gemacht hat. Jetzt wird sich zeigen, was wir wirklich für eine Truppe sind“, erwartet Ahler-Ceglarek eine Reaktion.