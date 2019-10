Zehn Tore gingen auf ihr Konto: Jana Kokot (am Ball) überzeugte gegen Buxtehude einmal mehr als Führungsspielerin. (Björn Hake)

Buxtehude. Niederlagen müssen nicht immer niederschmetternd sein und für großen Frust sorgen. Sie können einem hin und wieder auch Mut machen. Eine Niederlage dieser Art haben am Sonnabend die Handballerinnen des TV Oyten hingenommen. Beim Tabellenführer der 3. Liga Nord, dem Buxtehuder SV II, verlor die Sieben von Trainer Jörg Leyens mit 30:35 (16:17). Der Coach bewertete die Pleite nach dem Abpfiff als „einen weiteren Schritt nach vorne“.

Vor allem war es die erste Halbzeit, die Leyens dazu brachte, die Niederlage als eine positive zu anzusehen. In dieser spielten die „Vampires“ beim Spitzenreiter stark auf. Kurz vor der Halbzeitpause führten die Gäste, die mit drei verlorenen Partien in die Saison gestartet waren, mit zwei Toren – 16:14. Die Bundesliga-Reserve aus Buxtehude legte dann aber bis zum Seitenwechsel noch einen 3:0-Lauf hin, sodass Oyten doch mit einem knappen Rückstand in die Kabine ging. Dass es im ersten Durchgang so gut für seine Sieben lief, sei unter anderem der großen Geduld geschuldet, mit der seine Mannschaft in Buxtehude aufgetreten sei. „Im Angriff haben wir uns in Ruhe unsere Chancen erarbeitet und erspielt“, beschrieb Leyens das Offensivverhalten des TVO. Die Möglichkeiten wurden dann auch gut genutzt, in der Abwehr ließen die Gäste hingegen zu viel zu – das zeigt der Pausenstand. „Wir dachten während der Halbzeit schon, dass etwas zu holen ist“, sagte Leyens.

Seine Mannschaft sollte dann aber doch noch leer ausgehen: Denn nach dem Seitenwechsel konnten die Oytenerinnen ihr hohes Niveau im Angriff nicht mehr über die gesamten 30 Minuten aufrechterhalten. Bis zum 20:21 aus Sicht des TVO – den Treffer markierte Linkshänderin Lisa Bormann-Rajes – hielten die Gäste noch gut mit. In der Folge mussten sie den Favoriten dann aber doch wegziehen lassen. Beim 35:27 (57.) für den BSV war die Begegnung längst entschieden. Der Schlussphase konnte Oytens Trainer dann aber doch wieder etwas Positives abgewinnen: „Mein Team hat sich nicht aufgegeben. Nachdem Buxtehude weggezogen war, haben wir uns wieder gefangen.“

Durch die erneute Niederlage – auch wenn sie keine niederschmetternde war – steht der TVO weiterhin mit null Punkten am Tabellenende. Jörg Leyens glaubt aber fest daran, dass sich dies bald ändern wird. „Wir warten alle sehnsüchtig auf die ersten Punkte. Gegen Buxtehude haben wir gesehen, wie es klappen kann. Diese Leistung wollen wir mit ins anstehende Derby gegen den VfL Oldenburg II nehmen“, meinte er. Der VfL gastiert am kommenden Sonntag in Oyten und hat wie der TVO ebenfalls noch kein Spiel gewonnen. In Owschlag holte Oldenburgs Bundesliga-Reserve aber bereits ein Unentschieden.