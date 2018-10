Ole Laabs muss gegen Bersenbrück zuschauen. Er hat gegen Hildesheim seine fünfte Gelbe Karte gesehen. (Björn Hake)

Uphusen. Stimmen die Leistungen, die Resultate dagegen nicht, wird schnell von einer Ergebniskrise gesprochen. Solch eine Phase macht aktuell der TB Uphusen durch. Seit nunmehr vier Spielen hat der Fußball-Oberligist nicht gewonnen. Mit einer Ausnahme – bei der Heimniederlage gegen den SV Atlas Delmenhorst – zeigten die Uphuser allerdings ordentliche Auftritte. Nun soll aber auch das richtige Ergebnis wieder her. Wenn der TBU am Sonnabend ab 16 Uhr den TuS Bersenbrück empfängt, sollen die drei Punkte am Arenkamp bleiben.

Dass die Resultate zuletzt nicht immer passten, will Uphusens Coach Fabrizio Muzzicato vor dem Heimspiel gegen den aktuellen Tabellendritten gar nicht abstreiten. „Wenn man vier Spiel in Folge nicht gewinnt, ist das natürlich überhaupt nicht optimal“, sagt er. „Man muss aber auch sagen, dass wir mit unseren zwölf Zählern noch im Soll sind.“ Es hätten aber eben auch ein paar mehr sein können. „In den vergangenen Monaten ist bei uns sehr viel positiv verlaufen“, findet Muzzicato. „Vielleicht müssen wir jetzt aber einfach durch dieses Tal gehen.“

Für den Coach steht fest, dass in der Oberliga schnell mal ein Spiel nicht gewonnen wird, wenn die letzten fünf bis zehn Prozent fehlen. Das hätten die Partien gegen Wunstorf (1:1) und Hildesheim (1:2) gezeigt, meint Muzzicato. „Zudem ist es in der Oberliga ganz normal, dass kein Team jedes Spiel gewinnt.“ Dafür sei die Leistungsdichte im niedersächsischen Oberhaus einfach zu groß. „Dennoch sollte es unser Anspruch sein, dass wir gegen Bersenbrück die drei Punkte holen.“

Allerdings schätzt Fabrizio Muzzicato den Kontrahenten aus dem Osnabrücker Land. „Bersenbrück ist ein gutes Team. Das habe ich schon festgestellt, als ich im letzten Jahr zum TBU gekommen bin“, lobt Muzzicato den Tabellendritten. „Die haben eine gute Spielphilosophie. Zudem werden sie mit Selbstvertrauen zu uns kommen.“ Denn der TuS machte am Tag der Deutschen Einheit durch einen Erfolg gegen den Heeslinger SC den Einzug ins Halbfinale des Niedersachsenpokals perfekt. „Mal sehen, was dieser Sieg für unser Spiel gegen Bersenbrück ausmacht. Jedenfalls macht der TuS momentan eine gute Phase durch“, sagt Muzzicato.

Der kommende Gegner des TBU hat seinen Negativlauf bereits hinter sich. Vom zweiten bis fünften Spieltag waren die Bersenbrücker ohne Sieg geblieben. Die jüngsten vier Begegnungen hat das Team von Trainer Farhat Dahech hingegen allesamt gewonnen und sich somit vorläufig in die Spitzengruppe der Oberliga Niedersachsen geschlichen. Das kann sich laut Fabrizio Muzzicato schnell wieder ändern. Das gelte jedoch auch für seine Elf. „In der Liga ist derzeit noch alles so eng zusammen. Bei einer Niederlage kann es für uns weiter nach unten gehen. Mit einem Sieg können wir uns dagegen ein bisschen befreien.“ Mit einem Erfolg gegen Bersenbrück würde das TBU-Konto auf 15 Punkte anwachsen. „Und das wäre bei dann noch sechs Spielen bis zur Winperpause schon eine gute Ausbeute“, findet Fabrizio Muzzicato.

Gegen den TuS muss der Coach der Arenkampkicker aber auf wichtige Spieler verzichten. So muss etwa Ole Laabs (fünfte Gelbe Karte) die Zuschauerrolle einnehmen. „Für unsere Mittelfeldzentrale ist Ole natürlich enorm wichtig“, sagt Muzzicato, der sich noch Gedanken machen muss, wer den Führungsspieler am Sonnabend ersetzen soll.