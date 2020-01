Leander Schulz (links) fährt als Ersatzspieler mit nach Schüttorf und könnte dort zu seinem Comeback in der 2. Bundesliga kommen. (Björn Hake)

Das Jahr 2019 ging für den TV Baden mit einem Niedersachsenduell zu Ende. Zwei Tag vor Weihnachten unterlag der TVB in der 2. Volleyball-Bundesliga dem USC Braunschweig nach großem Kampf mit 2:3. Nun stehen die Badener vor ihrer ersten Partie des neuen Jahres. Und 2020 eröffnen die Schwarz-Weißen wieder mit einem Niedersachsenduell. Diesmal heißt der Gegner FC Schüttorf 09. Das Hinspiel gegen den FCS verloren die Badener ebenfalls mit 2:3. Ein Unterschied zwischen diesen beiden Spielen gibt es: Während der TVB die Braunschweiger in der Lahofhalle empfing, geht es am kommenden Sonntag nach Schüttorf. Angepfiffen wird das Duell um 16 Uhr.

„Das Projekt Rückrunde kann beginnen. Wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet“, kündigt TVB-Coach Werner Kernebeck an. Der Trainer will auch in Schüttorf möglichst wieder mit seiner Mannschaft punkten. „Allerdings ist das eine richtig knackige Aufgabe“, sagt er. Dass Schüttorf schwer zu bezwingen ist, zeigt alleine schon der Tabellenstand. Aktuell ist das Team Vierter. Zwar musste sich Baden im Hinspiel nur knapp geschlagen geben, „doch seit dem Hinspiel haben die sich so richtig gefunden“, hat Badens Coach beobachtet. Aus ihren sieben vergangenen Spielen holten die Schüttorfer sechs Siege und haben sich ihre gute Platzierung daher verdient.

Rückkehr von Leander Schulz

Die hat der TV Baden derzeit ebenso inne: Rang neun nehmen die Schwarz-Weißen aktuell ein. Mit dieser Platzierung wären im Badener Lager am Saisonende alle zufrieden. Denn damit würde der Klassenerhalt erneut erreicht werden. So weit will Werner Kernebeck aber noch nicht denken: „Wichtig ist, dass wir jetzt gut in die Rückrunde starten.“ Im ersten Spiel des Jahres 2020 ist es gut möglich, dass ein Spieler beim TVB sein Comeback in der 2. Bundesliga feiert. Kernebeck nimmt Leander Schulz, der während der vergangenen Zweitliga-Saison Bestandteil des Kaders war, mit nach Schüttorf. In dieser Spielzeit hat Schulz bisher nur für die zweite Mannschaft in der Oberliga gespielt. Schulz ist aber nicht der einzige Spieler aus der Reserve, der am Sonntag auf einen Zweitliga-Einsatz hofft: Balint Bencsik wird im ersten Spiel der Rückrunde ebenfalls in Werner Kernebecks Kader auftauchen.