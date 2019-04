Bastian Okrongli wird auch in der kommenden Saison die Frauen des TSV Bassen coachen. Der Aufstieg in dieser Saison gerät aber immer mehr in Gefahr. (Marvin Ibo Güngör)

Im Rennen um den Titel in der Fußball-Bezirksliga der Frauen hat der TSV Bassen weiter an Boden verloren. Das Team von Bastian Okrongli verlor beim VfL Wingst und hat nach der zweiten Niederlage in Folge sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Heeslinger SC, der in Jeddingen gewann. Einen Punkt entführte der TSV Fischerhude-Quelkhorn bei seinem Remis in Immenbeck. Der SV Holtebüttel unterlag dem TSV Eintracht Immenbeck im Kellerduell und ließ den Abstand zum rettenden Platz acht reißen.

TSV Eintracht Immenbeck - TSV Fischerhude-Quelkhorn 2:2 (1:1): Aufsteiger Fischerhude bleibt nach der Winterpause ungeschlagen. In Immenbeck gewann das Team von Jan Blanken einen Zähler, wie schon in der Vorwoche gegen Wingst. „Wir mussten auf den für uns ungewohnten Kunstrasen spielen. Mein Team hat den Platz gut angenommen und dominant angefangen“, schilderte Blanken, dessen Team durch ein Tor von Anna-Lena Thran in Führung ging (22.). Pech hatte das Team von der Wümme kurz vor der Pause, als der Ball bei einem Freistoß von Sarah Starzonek aus knapp 30 Metern unhaltbar im Torwinkel einschlug (42.). Nach der Pause nutzte Chiara Kommnick einen Freistoß und traf zur erneuten Führung der Blanken-Elf (60.). Als sich die Fischerhuder Abwehr fünf Minuten vor Spielende eine Unachtsamkeit erlaubte, war Starzonek zur Stelle und schoss den Treffer zum letztlich gerechten 2:2.

VfL Wingst - TSV Bassen 2:0 (2:0): Beim VfL taten sich die Bassenerinnen schwer. Der Platz war holprig und die Gangart der Gastgeberinnen sehr robust. Ein gepflegtes Passspiel war kaum möglich. Die Elf des VfL agierte mit langen Bällen und versuchte dadurch, ihre Angreiferinnen in Szene zu setzen. Ein langer Ball fand nach einer Viertelstunde Bianca Schmidt, die sich durchsetzte und zum 1:0 traf. Erst nach knapp einer halben Stunde verzeichneten die Bassenerinnen ihre erste Chance: Lena Troschka scheiterte mit ihrem Schuss an Torfrau Sabrina Steinberg. Als sich Bassens Defensive bei einem weiteren langen Ball verschätzte, fiel das 2:0 durch Annika von Thaden (40.).

Nach dem Seitenwechsel hatte sich das Team von Okrongli besser mit dem Platz arrangiert und war auch in den Zweikämpfen präsenter. Allerdings kamen Zuspiele dennoch nur selten an. Die sich trotzdem ergebenen Chancen durch Meike Grünhagen, Troschka, Joelle-Laureen Trimpert und Christina Meyer wurden nicht genutzt, sodass nach 90 Minuten die zweite Bassener Saisonniederlage besiegelt war. „Unsere Leistung in der ersten Halbzeit war nicht gut. Eine Leistungssteigerung nach der Pause war jedoch erkennbar und lässt für die kommenden Spiele auf bessere Ergebnisse hoffen“, lautete das Fazit von Bassens Pressesprecher Uwe Norden, der nach der Partie die Vertragsverlängerung von Coach Okrongli bekannt gab.

SV Holtebüttel - SV Hedendorf-Neukloster 0:3 (0:2): „Unser Team hat nicht schlecht gespielt. Leider hat Hedendorf seine wenigen Chancen genutzt und dadurch verdient gewonnen“, sagte Andreas Dressel. Der Coach des SVH bescheinigte seinem Team eine starke Anfangsphase, in der sich auch Chancen zur Führung ergaben. Die beste Möglichkeit ließ Sarah Bresagk aus, als sie den Ball gegen die Torlatte setzte (17.). Besser machte es Hedendorf. Nach einer halben Stunde stand Sarah Wohlers frei vor dem Tor von Pia Haroth und traf zum 0:1. Fünf Minuten vor der Pause erhöhte Wohlers auf 2:0 für den VSV. Nach der Pause versuchte es der SV Holtebüttel erneut, doch die Vorstöße verpufften meist am Strafraum der Gäste. Eine nennenswerte Tormöglichkeit war entsprechend nicht mehr zu verzeichnen. Hedendorfs Wohlers machte letztlich den Unterschied der beiden abstiegsgefährdeten Teams: Nach einer Stunde schoss sie ihr drittes Tor zum 0:3-Endstand.