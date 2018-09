Endstation: Im Tal konnten die Schröders das Ziel bereits sehen, doch der Nissan bewegte sich nicht mehr. (PS Laser Racing)

Lubieszyn/Thedinghausen. Ein kleines Dorf im Nordwesten Polens mit dem Namen Lubieszyn. Es liegt an der Grenze der Ueckermünder Heide, 13 Kilometer westlich von Stettin. Und dieses kleine Dorf war das Ziel von Jürgen und Daniel Schröder. Zu gerne hätten sich die Thedinghauser Lubieszyn aus der Nähe angesehen, mussten es aber aus der Ferne betrachten. Auf einer Hügelkuppe wenige Kilometer vor dem Ziel standen Vater und Sohn und konnten ihr Pech kaum fassen. Dort bot sich ihnen die bittere Aussicht, denn dort war die Baja Poland für die Rallye-Fahrer zu Ende.

Die Rallye in Polen war der neunte Lauf zum Cross Country World Cup. Für die Schröders war es die zweite Teilnahme an einem Weltcup dieser Saison – erneut ohne die Zielflagge zu sehen. Das Aus Anfang Juni bei der Rallye Kasachstan war ein ähnliches. Auf der letzten Etappe überschlugen sich die Schröders in einer Senke. Mit dem Nissan Navara V8 war anschließend an ein Weiterfahren nicht mehr zu denken. „Game over“, sagte Jürgen Schröder damals. Nun war erneut Game over, diesmal aufgrund technischer Probleme. Der Nissan-Motor starb einfach auf der Kuppe ab und ließ sich nicht mehr starten.

Das Vater-Sohn-Gespann versuchte alles, was im Gelände möglich war, telefonierte zudem verzweifelt mit der Service-Crew im Camp. Doch all die Bemühungen nutzten nichts, der Blick ins Tal auf Lubieszyn wurde ein bitterer. „Es ist schon frustrierend, wenn du richtig gut im Rennen liegst und das Ziel vor Augen hast, dann aber aufgeben musst“, ärgerte sich Jürgen Schröder.

In doppelter Hinsicht das Ziel vor Augen

Besonders bitter: Die Schröders hätten ihre eigene Zielvorgabe erreicht und sogar noch getoppt. Einen Platz in den Top Ten hatte Jürgen Schröder vor der Rallye angepeilt. Es wäre wohl Rang sieben geworden. Denn diese Position nahmen die Thedinghauser auf der abschließenden Etappe ein, das Tempo der vor ihnen Platzierten konnten sie mitgehen. „Schade, ich hätte gerne auf dem Podium gestanden und die Weltcup-Punkte mitgenommen“, haderte Jürgen Schröder.

Der siebte Platz, der es am Ende wohl geworden wäre, stand auch nach dem Prolog zu Buche. Und das sei laut Teamsprecher Gerhard Schneider eine echte Hausnummer bei einem solch gut besetzten Teilnehmerfeld gewesen. Auf der ersten Etappe galt es dann, zweimal eine 214 Kilometer lange Sonderprüfung auf dem größten Truppenübungsplatz Europas zu bewältigen. Die schnellen und sandigen Pisten mit ihren versteckten Abzweigen in den Wäldern stellten die Teilnehmer vor große Herausforderungen. Die Schröders vermasselten sich ihren Start selbst: Gleich am Anfang mussten sie einen Reifen wechseln, weil sie mit zu wenig Reifendruck gestartet waren. Während die Top-Teams in Sekundenabständen um die Führung fighteten und damit den Zuschauern auf dem Truppenübungsplatz eine klasse Show boten, mussten die Thedinghauser die verlorene Zeit wieder aufholen. Das gelang, sie trudelten dennoch als Achter ein.

Abwechslung auf dem Fahrersitz

Die zweite Etappe lief problemlos, das Duo vom Team PS Laser Racing arbeitete sich auf Rang sieben vor. Etappe drei beinhaltete zweimal eine 30-Kilometer-Runde. Auf dem Fahrersitz herrschte wieder einmal Abwechslung, Daniel Schröder übernahm das Steuer, Vater Jürgen navigierte. Beides funktionierte bestens in Runde eins, sodass Platz sieben gehalten werden konnte. In Runde zwei folgte die verhängnisvolle Kuppe und das bittere Aus.

Dennoch wurde ein positives Fazit gezogen. „Es war eine schwierige Navigation in den Wäldern, aber wir haben uns nicht einmal verfahren. Zudem hat das Fahren richtig viel Spaß gemacht“, freute sich Daniel Schröder. Und auch sein Vater Jürgen konnte der Baja Poland etwas Positives abgewinnen: „Trotzdem war es eine gut gemachte Veranstaltung und wir haben gezeigt, dass wir im Reigen der Profi-Fahrer mithalten können.“