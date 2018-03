Auch die neun Tore von Jacqueline Nowak sollten dem TV Oyten nicht helfen, um in Frankfurt/Oder für eine Überraschung zu sorgen. (Björn Hake)

Frankfurt/Oder. Hinter den Handballerinnen des TV Oyten liegt eine lange Auswärtsfahrt und eine Reise, von der sie mit leeren Händen zurückkehrten. Der Drittligist unterlag am Sonnabend in Brandenburg dem Frankfurter HC mit 29:35 (14:16).

Auch in dieser Partie zeigte sich mal wieder, dass die „Vampires“ in dieser Saison nur selten über die gesamte Spieldauer mit den Topteams der 3. Liga Nord mithalten können. In Frankfurt/Oder sollten es 33 Minuten werden, in denen die Oytenerinnen ein ebenbürtiger Kontrahent waren. „Bis zur Pause sieht es für uns ganz gut aus“, meinte dann auch Oytens Trainer Sebastian Kohls, der nach dieser Serie von Jörg Leyens abgelöst wird (wir berichteten). „Aber eigentlich war unsere Fehlerquote im Angriff bereits im ersten Durchgang zu hoch. Das resultierte dann darin, dass wir zu viele Gegentore kassieren.“

Zur Pause noch alles offen

Der Start in die Partie wollte dem TV Oyten jedoch nicht so richtig gelingen. Schnell führte der FHC mit 5:1 und behauptete die Vier-Tore-Führung lange Zeit. Auch in der 27. Spielminute betrug der Abstand zwischen den beiden Teams vier Treffer – 16:12. Die beiden TVO-Leistungsträgerinnen Jana Kokot und Jacqueline Nowak stellten vor dem Pausenpfiff aber noch auf 14:16 aus Sicht der Gäste, sodass die Begegnung nach 30 Minuten noch längst nicht entschieden war.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Mannschaft von Sebastian Kohls zunächst noch in Schlagdistanz. Denise Engelke verwandelte nach 33 Minuten einen Siebenmeter zum 16:17. Doch in der Folge flutschte dem TV Oyten die Begegnung durch die Finger. Mit einem 6:0-Lauf stellte der favorisierte Frankfurter HC auf 23:16 (38.). Von diesem Rückschlag erholten sich die Gäste nicht mehr. Immerhin sollte es Oyten gelingen, dass der Abstand bis zum Ende der Partie nicht noch größer wurde.

Doch das dürfte für Sebastian Kohls nur ein kleiner Trost sein. Vielmehr gab es erneut die Erkenntnis, dass es seinem Team in dieser Saison nicht gelingt, Spiele gegen die Topteams noch umzubiegen. „Frankfurt war schnell mit ein paar Toren weg, die für uns dann nicht mehr aufzuholen sind“, meinte der Trainer des TVO. „Nach der Pause fällt das Spiel für uns ins Wasser. Die Frankfurterinnen haben die bessere Disziplin gezeigt.“ Nun geht es für den TVO im Heimspiel gegen Travemünde darum, die noch fehlenden Punkte für den endgültigen Klassenerhalt zu holen.