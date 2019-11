Für die weibliche B-Jugend des TV Oyten hat es im Heimspiel der Handball-Landesliga gegen den TuS Komet Arsten II nicht zu einem Sieg gereicht. Mit 19:12 (8:6) setzten sich die mit C-Jugendlichen verstärkten Gäste aus der Hansestadt in der Pestalozzihalle durch.

„Unsere Mannschaft hat sich motivierter präsentiert als in den vergangenen Partien“, meinte Oytens Trainerduo Yvonne Geßler und Isabel Schacht. Darauf gelte es in den kommenden Spielen aufzubauen. Nach schwachem Beginn (0:4/7.) fanden die Gastgeberinnen besser ins Spiel. Bis auf 12:12 kämpfte sich der TV Oyten in der 39. Spielminute heran. Zum Ende hin häuften sich die technischen Fehler. Oytens Nachwuchs verlor komplett den Zugriff auf die Partie. Nach zehn torlosen Minuten ging die Begegnung noch mit sieben Toren an die Gäste. Schlussendlich waren magere zwölf Treffer zu wenig für etwas Zählbares. Für den TV Oyten steht zum Ende der Hinrunde noch das Duell beim sieglosen Schlusslicht HV Lüneburg auf dem Programm.