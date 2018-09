Philipp-Bruno Rockahr schoss in der 32. Minute den zweiten Treffer des TB Uphusen. (Björn Hake)

Knapp 180 Kilometer mussten die Fußballer des TB Uphusen am Sonntag zu ihrem zweiten Auswärtsspiel der Saison 2018/2019 fahren. Es ging für den Oberligisten ins Emsland. Gegner war dort der SC Spelle-Venhaus. Die lange Anreise sollte sich für den TBU lohnen. Denn die Mannschaft um Trainer Fabrizio Muzzicato gewann in Spelle mit 2:0 (2:0). Die Uphuser tummeln sich somit weiterhin in der Spitzengruppe der Oberliga Niedersachsen. Mit zehn Punkten steht die Muzzicato-Elf nach vier Spieltagen auf Rang drei. In solch einer guten Situation hat sich der Klub aus dem Achimer Westen in der fünften Liga zu diesem frühen Zeitpunkt einer Saison noch nie befunden.

Während die Uphuser Stimmungslage momentan besser nicht sein könnte, sieht es beim SC Spelle-Venhaus komplett anders aus. Der Dritte der Vorsaison wartet weiterhin auf den ersten Punkt. Der Klub aus dem Emsland ist in der Oberliga Niedersachsen noch der einzige, der in der Spielzeit 2018/2019 noch keinen Zähler eingesammelt hat. "Bei Spelle war daher vielleicht eine Portion Verunsicherung im Spiel", sagte Fabrizio Muzzicato. Das habe man besonders nach der Uphuser Führung gemerkt. Das 1:0 für den TB Uphusen fiel früh: Bereits in der achten Minute brachte Sebastian Kurkiewicz den Ball im Kasten des Tabellenletzten unter. "Nach diesem Treffer war Spelle schon recht nervös", meinte Muzzicato. Der Coach der Gäste durfte in der 32. Minute das zweite Tor seines Teams notieren. Das 2:0 markierte Philipp-Bruno Rockahr. Und mit ein wenig Glück hätten die Uphusen noch den dritten Treffer nachgelegt. Shamsu Mansaray scheiterte aber freistehend an SC-Keeper Bernd Düker.

In zweiter Halbzeit gut verteidigt

Nach dem Seitenwechsel konzentrierte sich der TBU vor allem aufs Verteidigen. Und das mit Erfolg: Sebastian Kmiec nahm laut Muzzicato Außenspieler Christoph Ahrens komplett aus dem Spiel. In der Zentrale ließen Frithjof Rathjen und Co. ebenfalls nichts zu. So kam Sascha Wald, der in der Vorsaison nach Belieben traf, gegen den TBU zu keiner gefährlichen Szene. Einmal lag der Ball aber doch im Tor der Gäste. Allerdings entschied Schiedsrichter Jan Tschirschwitz auf Abseits. Nach der Partie hatte Muzzicato ausschließlich lobende Worte für seine Elf parat: "Wichtig ist, dass wir die Spiele nicht irgendwie gewinnen. Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir sehr ballsicher. Und in der zweiten Halbzeit, als Spelle ein bisschen mehr Druck gemacht hat, haben wir super verteidigt."

Durch den dritten Sieg im vierten Spiel sind die Hoffnungen auf eine ruhige Saison beim TB Uphusen ein wenig größer geworden. "Momentan wirken wir sehr stabil", freute sich Muzzicato. "Die Hoffnung auf eine entspannte Saison ist definitiv da." Abheben werde in seiner Mannschaft aber niemand, versichert der Trainer, dafür würden auch die erfahrenen Spieler sorgen.

Gewachsen ist bei den Arenkampkickern aber das Selbstvertrauen. Und das lebt der Trainer auch vor, wenn er vom kommenden Spiel spricht. Am Sonnabend empfängt der TB Uphusen den 1. FC Wunstorf. "Das ist ein ähnlicher Gegner wie Spelle. Die haben viel Qualität aber nur wenige Punkte. Wir wollen die Chance auf jeden Fall nutzen, um an unserer netten Geschichte weiterzuschreiben", sagte Fabrizio Muzzicato über den besten Oberliga-Saisonstart der Uphuser Vereinsgeschichte.