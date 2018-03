Oytens Kreisläufer Timo Blau und sein Team steigerten sich in der Schlussphase gegen Hamburg enorm. Doch belohnt wurden das Team für die Aufholjagd nicht. (Sebi Berens)

Als am Sonnabend in der Pestalozzihalle 43 Minuten zwischen dem TV Oyten und dem Handball Sport Verein Hamburg absolviert waren, bahnte sich für den TVO ein Debakel an. Die Gäste aus Hamburg, Tabellendritter der A-Jugend-Bundesliga, führten mit 25:14. Die Oytener hatten bis dahin eine schwache Leistung dargeboten. Doch zum Debakel sollte es nicht kommen. Der TVO steigerte sich noch einmal enorm. Zwar verlor die Sieben um Trainer Thomas Cordes am Ende mit 24:28 (10:18), aufgrund der Aufholjagd dürfte das Team aber noch Selbstvertrauen für die beiden finalen Aufgaben im Oberhaus gesammelt haben.

Was wäre passiert, wenn der TV Oyten in der ersten Dreiviertelstunde genauso gespielt hätte wie in der Schlussphase? Diese Frage muss unbeantwortet bleiben. Denn das Spiel gegen die Truppe aus der Elbmetropole ist nun einmal so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Das musste auch Thomas Cordes eingestehen. "Was wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben, war gar nichts. Da haben wir überhaupt nicht stattgefunden. Warum das so war, ist in der ersten Analyse schwierig zu sagen. Aber nüchtern betrachtet, muss man so urteilen", sagte Oytens Trainer. "Am Ende können wir eigentlich noch froh sein, dass wir mit nur vier Toren verloren haben."

Dass es lange Zeit nicht wie erhofft laufen sollte, lag vor allem auch an den Geschehnissen der Anfangsphase. Die Hamburger präsentierten sich zu Beginn extrem stark. Sie stellten unter Beweis, warum sie Tabellendritter sind. Zwölf Minuten waren absolviert, da lag das Team von Trainer Lars Hepp bereits mit 10:2 vorne. Während beim Handball Sport Verein alles lief, klappte auf der anderen Seite so gut wie nichts. Beim TVO waren im Grunde alle Fehler zu sehen, die eine Handball-Mannschaft machen kann. "Die ersten Minuten haben die Jungs schon verunsichert", meinte Cordes. Immerhin gelang es Oyten, dass Hamburg den Vorsprung bis zum Seitenwechsel nicht weiter ausbaute.

Das tat die Hepp-Sieben um ihren elffachen Torschützen Dominik Axmann jedoch in den ersten 13 Minuten der zweiten Halbzeit – bis zu jenem 14:25, das so etwas wie ein Wendepunkt sein sollte. Die Oytener ließen in der Deckung nun kaum noch etwas zu, sodass es urplötzlich 21:27 (52.) stand. Mohamed Sibahi hatte den 21. Treffer des TVO markiert. Die Cordes-Sieben wollte mehr, der Trainer stellte seine Deckung auf eine offensive 4:2-Variante um. Und dann kam wieder so eine "Was-wäre-wenn-Frage" auf. Denn den Gastgebern wollte trotz mehrfachen Ballgewinns lange Zeit nicht das 22. Tor gelingen. Erst rund drei Minuten vor dem Schlusspfiff markierte Robin Hencken das 22:27 und in der 58. Minute sogar noch das 23:27. Die beiden Treffer kamen zu spät, um der Partie noch eine Wende zu verpassen. "Wenn das 22:27 früher fällt, kann es noch einmal spannend werden", meinte Thomas Cordes. "Aber das Wichtigste ist, dass die Jungs in Halbzeit zwei gekämpft haben. Wir haben heute nicht viel verloren." Eben nur zwei Punkte gegen einen starken Kontrahenten.

Jetzt warten auf den TV Oyten noch zwei ganz unterschiedliche Aufgaben: Zunächst geht es am kommenden Wochenende zum Spitzenreiter Füchse Berlin. Am letzten Spieltag kommt der Zehnte HC Empor Rostock nach Oyten.