Mit Oliver Ross hat sich auch ein Lokalmatador für das Springpferde-Masters in der Reiterstadt Verden angekündigt. (Björn Hake)

Mit den Hannoveraner Springpferde-Masters wird am kommenden Wochenende, 28. und 29. November, in der Verdener Niedersachsenhalle eine Premiere ausgetragen. Auf dem Programm stehen insgesamt acht Prüfungen verschiedener Leistungsklassen für vier- bis siebenjährige Pferde. Coronabedingt dürfen nur Berufsreiterinnen und -reiter in den Sattel steigen. Zudem sind Zuschauer direkt vor Ort nicht zugelassen.

Zwei Wochen vor den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde kommen – in bescheidenerem Rahmen – junge hannoversche und rheinländische Parcoursspezialisten zum Einsatz. Mit diesem neuen Turnier erhielten die Züchterinnen und Züchter „eine große artige Möglichkeit, ihre Springpferde zu präsentieren“, erklärt Hergen Forkert, der dem neuen Präsidium des Hannoveraner Verbandes angehört und speziell für den Springbereich zuständig ist. Veranstalter der Masters sind die pVerd-event GmbH und der Reitverein Hülsen-Aller.

Am Sonnabend ab 13 Uhr sowie am Sonntag ab 10 Uhr stehen jeweils vier Prüfungen an. Für jede Altersklasse wurden zwei Wettbewerbe ausgeschrieben, bei denen die Anforderungen im zweiten Durchgang deutlich erhöht sind. Bei den Finals sind alle Paare startberechtigt, die die erste Prüfung beenden. Für die Auftaktentscheidungen liegen über 90 Nennungen vor, die meisten für die Prüfungen der fünfjährigen (35) und sechsjährigen (27) Pferde. Den Schlusspunkt setzt am Sonntag das mit 3300 Euro dotierte S*-Springen mit Stechen der Siebenjährigen. Die Gesamtdotierung beläuft sich dank „zahlreicher Sponsoren“ auf 11 000 Euro.

Hergen Forkert (RC Rosenbusch Oberneuland) reitet mit gutem Beispiel voran. Angesagt haben sich unter anderem auch „Lokalmatador“ Oliver Ross vom örtlichen RV Aller-Weser, die Südafrikanerin Alexa Stais (RRV Schwarme), Julia Plate, Harmbusch (RFV Fredenbeck) sowie Josch Löhden und Tim-Uwe Hoffmann (RV Zeven).

In der Reithalle ist zwar kein Publikum erlaubt, das Turnier kann jedoch im Internet bei ClipMyHorse.TV verfolgt werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.verden-turnier.de.