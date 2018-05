Achim. Zehn Neuzugänge, darunter Namen wie Kevin Artmann, Frithjof Rathjen, Ole Laabs, Sebastian Kurkiewicz, Philipp-Bruno Rockahr, Thomas Celik und, und, und. Der TB Uphusen hatte in der Winterpause mächtig nachgerüstet. Dementsprechend hoch war die Erwartungshaltung nach dem Abhaken dieser Einkaufsliste. Coach Fabrizio Muzzicato übte sich von vornherein aber in Zurückhaltung, betonte gebetsmühlenartig, dass eine Mannschaft mit so vielen neuen Spielern Zeit bräuchte, um sich zu finden, um miteinander zu harmonisieren. Und dennoch keimte auch beim TBU selbst Hoffnung auf. Zum einen – und das vorrangig – die Hoffnung auf viele Punkte gegen den Abstieg, zum anderen aber auch die Hoffnung auf spielerisch besseren Fußball. Erfüllt wurde bis dato nur eine von beiden.

Mit dem 2:1-Heimsieg am Mittwochabend gegen das Schlusslicht aus Göttingen sammelte der TB Uphusen seine Punkte 30, 31 und 32 – 20 davon wurden 2018 eingefahren. Damit liegt der Punkteschnitt seit dem Nachrüsten bei zwei Zählern pro Spiel. Erfolgreicheren Fußball spielen die Arenkampkicker demnach, doch ansehnlicheren nicht wirklich. Da setzt auch Muzzicato nicht die Vereinsbrille auf: "In der Hinrunde haben wir uns für gute Spiele nicht belohnt, nun spielen wir verkrampft, leisten uns viele leichte Fehler – und das bei der Qualität an Spielern. Aber wir punkten, das ist das Wichtigste."

Klar ist, dass die Zweikampfstärke eines Frithjof Rathjen, die Physis eines Ole Laabs oder die Abgeklärtheit eines Kevin Artmann immer wieder aufblitzen und auffallen. Doch ein großer spielerischer Unterschied ist nicht zu erkennen, nur eben in den Resultaten. Bestes Beispiel: Die beiden Spiele gegen Arminia Hannover – beide 1:1. Im Hinspiel verschenkte der TBU in der Nachspielzeit nach dominantem Auftritt noch zwei Punkte, im Rückspiel gewann er hingegen trotz doppelter Überzahl erst kurz vor Schluss noch den einen Punkt. Nach einigen Rückrunden-Partien sprach Muzzicato bereits davon, dass die gleichen Spiele in der Hinrunde noch negativ ausgegangen wären.

Dementsprechend ist man in Uphusen unzufrieden und zufrieden zugleich. "Das müssen wir teilweise einfach besser machen, unsere Chancen besser nutzen. Gegen Göttingen müssen wir zur Halbzeit 2:0 führen, dann gewinnen wir mit drei, vier Toren. Aber so muss man wieder zittern", moniert auch Philipp-Bruno Rockahr. Doch auch er weiß: "Egal, Hauptsache drei Punkte. Im Sommer können wir dann versuchen, hier was Richtiges aufzubauen." Spätestens dann soll dem Erfolg auch die Schönheit folgen.