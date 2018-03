Tobias Freese spielt momentan seine dritte Saison beim ambitionierten TV Cloppenburg. (Ingo Möllers)

Achim/Cloppenburg. Wenn derzeit in der Handball-Oberliga Nordsee nach der Mannschaft der Stunde gesucht wird, kann nur ein Name fallen: Es ist der TV Cloppenburg. Neun Siege in Folge hat das Team zuletzt eingefahren und ist mit dieser Serie aus dem Tabellenkeller in die Spitzengruppe vorgeprescht. Zur Mannschaft der Stunde gehört auch ein Mann, der einst bei der SG Achim/Baden eine wichtige Säule war und diese Rolle nun beim TVC einnimmt – Tobias Freese.

„Wir sind schon ziemlich stolz auf das, was wir zuletzt erreicht haben“, sagt Tobias Freese im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir sind vom 13. auf den vierten Tabellenplatz geklettert und haben die letzten neun Spiele gewonnen. Natürlich ist dann auch die Stimmung bei uns dementsprechend gut.“ Dass Freese sich in Cloppenburg zu einer echten Stütze entwickelt, zeigt die Tatsache, dass er beim Vierten die Rolle des Kapitäns innehat. Und auch von seinem Trainer Barna-Zsolt Akacsos wird der wurfgewaltige Rückraumspieler geschätzt. „Tobi ist ein Allrounder, den sich jeder Trainer wünscht“, wird der TVC-Coach auf der Internetseite des Vereins zitiert. „Tobias ist ein Spieler mit viel Erfahrung, der in wichtigen oder schwierigen Situationen die Ruhe bewahrt. Außerdem ist er ein hervorragender Motivator, der immer wieder seine Mitspieler mitreißen kann.“

Schwacher Saisonstart

Allerdings sah es lange Zeit nicht so aus, als ob es sich die Cloppenburger in der Spitzengruppe der Oberliga Nordsee gemütlich machen sollten. Denn das hoch gehandelte Team legte einen schwachen Saisonstart hin. Nach zehn Spielen stand der TVC mit 6:14 Punkten da. Doch seitdem hat der Klub nicht mehr verloren. Dass es zunächst nicht rund lief, habe seine Gründe, meint Tobias Freese. „Zu Saisonbeginn war es schwierig, weil wir erst einmal unseren neuen Trainer und seine Spielphilosophie kennenlernen mussten“, erklärt Tobias Freese. Im Sommer war Barna-Zsolt Akacsos vom Ligakonkurrenten SG HC Bremen/Hastedt zum TVC gewechselt. Doch die Zusammenarbeit zwischen Coach und Team wurde besser und besser, was sich jetzt auch in den Resultaten widerspiegelt.

Darüber hinaus verlief die Saison für Tobias Freese auch persönlich zunächst nicht optimal. „Wegen einer Schambeinentzündung musste ich zwölf Wochen pausieren“, sagt er. Auch deshalb muss man in der Torschützenliste weit nach unten schauen, bis der Name Tobias Freese auftaucht. Mit 55 Treffern belegt er derzeit Rang 43.

Freese zog es nach der Saison 2014/2015 zum TV Cloppenburg. Nachdem die SG Achim/Baden aus der 3. Liga abgestiegen war, wollte sich der Rückraumlinke eine neue sportliche Herausforderung suchen. In den beiden ersten TVC-Jahren lief aber noch nicht alles wie erhofft. Die Serie 2015/2016 beendeten Freese und Co. auf Rang elf, ein Jahr später stand der TVC in der Abschlusstabelle immerhin auf Rang fünf. „In den beiden vergangenen Jahren haben wir es nicht immer geschafft, unsere individuellen Stärken als Team umzusetzen. Das gelingt uns jetzt viel besser“, sagt Freese. Was in diesem Jahr am Ende herausspringt, sei für den Ex-Achimer eher nebensächlich. „Auf die Tabelle schaue ich gar nicht so sehr. Wichtig ist, dass wir weiterhin ungeschlagen bleiben und unsere Serie ausbauen“, meint er.

Die kommende Aufgabe hat es aber in sich: Der TV Cloppenburg fährt am Freitagabend zum Tabellenzweiten HSG Barnstorf/Diepholz. Auf Tobias Freese wartet somit ein echtes Topspiel. Dem erfahrenen Rückraumspieler ist zudem bewusst, dass die Serie in der Oberliga nicht alltäglich ist. „Die Liga ist extrem ausgeglichen. Wenn man nicht aufpasst, kann es ganz schnell anders laufen und es geht wieder weiter nach unten.“

Seine sportliche Zukunft hat Tobias Freese vor Kurzem bereits geklärt. „Ich habe mich dazu entschlossen, in Cloppenburg noch ein Jahr ranzuhängen. Das Team bleibt im Kern zusammen und soll punktuell verstärkt werden. Der Trainer hat eine gute Spielidee, das wird sich weiter festigen.“ Er möchte seinem Klub helfen, damit er in der neuen Saison von Anfang an oben in der Tabelle dabei ist.

Doch zuvor muss die aktuelle Serie zu Ende gespielt werden. „Und im April geht es ja noch nach Achim“, freut sich Freese schon auf den Vergleich mit seinem Ex-Klub. Das Rückspiel steht am 7. April in der Gymnasiumhalle an. „Und dann haben wir noch einiges gutzumachen“, erinnert Freese an die 21:30-Heimniederlage gegen die SG Achim/Baden.