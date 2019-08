Bevor Sinan Reiter für eine Saison dem 1. FC Rot-Weiß Achim angehörte, stand er beim TSV Bassen im Tor. In Sottrum will er nun zunehmend als Feldspieler zum Einsatz kommen. (Björn Hake)

Vor zweieinhalb Monaten hat der 1. FC Rot-Weiß Achim sein bislang letztes Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga ausgetragen. Es war das letzte Spiel der Saison 2018/2019, das auf unrühmliche Weise endete, weil es abgebrochen worden war. Im Tor der Rot-Weißen stand damals Sinan Reiter. Nun steht für die Achimer das erste Heimspiel der neuen Saison. Gut möglich, dass Reiter dann wieder auf dem Platz steht. Allerdings beim Gegner. Reiter gastiert mit seinem Klub, dem TV Sottrum, auf dem kleinen Sportplatz in Bierden. Der Spielplan, er will es so, dass Reiter eine schnelle Rückkehr zur alten Wirkungsstätte erlebt.

Das schnelle Wiedersehen mit den ehemaligen Teamkollegen löst bei Sinan Reiter durchaus eine gewisse Vorfreude auf. „Schließlich bin ich damals sehr gut in Achim aufgenommen worden. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt“, sagt der 24-jährige Fußballer. „Allerdings bin ich auch ein bisschen aufgeregt.“ Verlassen hat er die Rot-Weißen nach nur einer Saison – zuvor spielte Reiter für den TSV Bassen und den TSV Posthausen – dann aber doch. Der Grund: Bei den Achimern war er Stammtorhüter, er möchte aber gerne wieder als Feldspieler aktiv sein. Mit dem TV Sottrum hat er während der Sommerpause den Klub gefunden, bei dem er sich diesen Wunsch erfüllen möchte. „Ich war bei einigen Mannschaften im Probetraining“, erzählt Reiter. Schlussendlich fiel seine Entscheidung auf den Aufsteiger von der Wieste. Ein netter Nebeneffekt ist für ihn, dass er nun recht nahe an seinem Wohnort Fußball spielt: Sinan Reiter lebt in Posthausen.

Hoffnung auf den Einsatz

Während des ersten Saisonspiels, dass die Sottrumer zu Hause gegen den etablierten Bezirksligisten SV Pennigbüttel verloren, wurde Reiter eingewechselt. In der 76. Minute betrat er das Feld und musste mit erleben, wie sein Team den dritten Gegentreffer der Kometen kassierte, der schließlich zur 2:3-Auftaktniederlage führte. Nach seinem Kurzeinsatz gegen Pennigbüttel hofft Sinan Reiter nun insgeheim darauf, dass er gegen seinen Ex-Klub nun von Anfang an ran darf. Allerdings bleibt es dann doch eher bei der Hoffnung. „Denn ich konnte diese Woche nicht trainieren“, sagt Reiter. Aus beruflichen Gründen musste er aussetzen.

Wenn er von seinem Coach Daniel Mathies aber doch auf den Rasen geschickt wird, dann am liebsten als Feldspieler. „Wenn ich spiele, dann dort“, ist Reiter überzeugt. Daniel Mathies erklärt hingegen, dass er sich noch nicht final entschieden habe, ob Sinan Reiter oder doch dessen Namensvetter Lenn-Mika Reiter – die beiden sind übrigens nicht miteinander verwandt – Gegentore gegen die Achimer verhindern soll. „Tendenziell ist Sinan aber schon für eine Position als Feldspieler eingeplant“, sagt der Coach des TV Sottrum.

Dass Daniel Mathies mit Sinan Reiter einen Akteur in seinem Kader hat, der sowohl als Feldspieler als auch als Torhüter spielen kann, freut den Trainer einerseits. „Allerdings wäre es schöner, wenn wir gar nicht darauf angewiesen wären, Sinan möglicherweise ins Tor zu stellen“, sagt Mathies. Die Option, Sinan Reiter als Keeper einzusetzen, hat auch mit der Verletzung der eigentlichen Nummer eins, Tobias Engel, zu tun. Der Keeper hatte sich im Winter beim Hallenfußball einen Mittelfußbruch. „Tobias ist wieder im Training. Weil er aber noch eine Platte im Fuß hat, traut er sich noch nicht, ein Pflichtspiel zu absolvieren. Es ist gut möglich, dass er noch bis Mai 2020 pausieren muss“, schildert Mathies die Lage seines eigentlichen Stammkeepers. Somit bleibt Sinan Reiter auch in den kommenden Monaten wohl des Öfteren ein Kandidat für den Posten zwischen den Pfosten.