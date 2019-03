Am zweiten Turniertag der Regionalliga Nord Latein in Syke landete die A-Formation des TSC Verden auf Rang sechs. (Vasil Dinev)

Syke. Für die A-Formation des TSC Verden war der zweite Turniertag in der Regionalliga Nord Latein in Syke ein erfolgreicher. Auch wenn die Tänzerinnen und Tänzer um das Trainerduo Karina Kluth und Anh Duc Nguyen nach dem Großen Finale auf Rang sechs landeten, waren die Domstädter mit ihrer Leistung zufrieden „Im Vergleich zum ersten Turnier haben wir uns gesteigert“, freute sich Karina Kluth über die positive Entwicklung. Während der langen Pause hat der TSC noch einmal an der Choreografie gearbeitet und viele Änderungen vorgenommen. „Mit der vorherigen Darbietung waren wir nicht zufrieden. Deswegen haben wir mehr Tempo reingebracht und an der Schrittfolge gearbeitet“, erzählte Karina Kluth.

Das Ziel vor dem zweiten Turniertag war klar. „Wir möchten ins Große Finale“, forderte die TSC-Trainerin. Und das ist ihrem Team auch gelungen. „Sowohl tänzerisch als auch vom Gefühl her, war unser Auftritt viel besser“, beschrieben die TSC-Teamkapitäne Aicha Bischert und René Schernell ihren ersten Tanz der Vorrunde unisono.

Beim zweiten Auftritt im Großen Finale haben die TSC-Trainer noch einmal eine Steigerung sehen und sogar spüren können. Anh Duc Nguyen konnte sich während des Auftritts seines TSC nur schwer auf dem Sessel halten. „Wir haben wirklich alles gegeben und das haben die Zuschauer auch gemerkt. Es war sehr anstrengend, aber je anstrengender es ist, desto besser“, sagte Schernell kurz nach seinem Auftritt etwas erschöpft aber zufrieden. Am Ende hieß es zwar erneut Platz sechs für die Domstädter, doch die Freude darüber war sehr groß: „Darauf können wir aufbauen und gehen mit Zuversicht in das kommende Turnier in Bremen“, sagte Karina Kluth.