Matthias Potrafke packte in Buenos Aires sein Kämpferherz aus. Dennoch verpasste er das Achtelfinale. (World Archery)

Buenos Aires. Nachdem Matthias Potrafke bei den Olympischen Jugendspielen im Mixed-Teamwettbewerb knapp im Achtelfinale ausgeschieden war (wir berichteten), ging es für den Bogenschützen vom SV Mühlentor am Montagabend im Einzel weiter. In der ersten K.o.-Runde traf der 17-jährige Oytener auf den Türken Samet Ak. Matthias Potrafke hatte in der Qualifikation 651 Ringe geschossen und belegte Rang 24. Samet Ak wurde Neunter (672 Ringe).

Obwohl der Mühlentor-Bogner wusste, dass er auf einen starken Gegner trifft, war das Erreichen des Achtelfinals das klare Ziel. Sein Kontrahent aus der Türkei schoss aber von Beginn an präzise und besser. Satz Nummer eins ging mit 27:26 an Ak, der zweite mit 29:25. Somit lag Matthias Potrafke mit 0:4 zurück. Alles deutete auf ein schnelles Aus des Deutschen hin. Aber Potrafke kämpfte und stemmte sich gegen das drohende Ausscheiden. Zudem nutzte er im dritten Durchgang einen schwachen Schuss des Türken (eine Sechs) rigoros aus. Potrafke verkürzte auf 2:4, weil er den dritten Satz mit 27:26 gewann. In der Folge gelang ihm sogar der Ausgleich. Denn den vierten Durchgang entschied er mit 28:27 für sich. Ein fünfter Satz musste die Entscheidung bringen.

Eine Sieben im zweiten Schuss ließ aber alle Träume des Oyteners platzen, mit einer Zehn im letzten Schuss und einem 26:27 verabschiedete sich Matthias Potrafke von den Olympischen Jugendspielen in der argentinischen Hauptstadt. „Matthias hat sein Bestes gegeben, und es war wirklich eng. Während des Schießens hat er mit guten Schüssen Druck auf seinen Gegner ausgeübt, der dann am Ende mit einer Zehn den Sieg holte“, sagte Nachwuchs-Bundestrainer Marc Dellenbach. „Ich denke, das war eine sehr gute Erfahrung für Matthias, die ihn hoffentlich für harte Arbeit in den nächsten Jahren motiviert.“