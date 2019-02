Bild mit Symbolcharakter: Nicht nur Michele Zysk ärgerte sich gegen Fredenbeck über reichlich geworfene Fahrkarten. (Björn Hake)

Achim. Handball ist im Grunde ganz einfach: Wer die meisten Tore wirft, der gewinnt auch am Ende. Diese Rechnung ist simpel und treffend zugleich. Und die SG Achim/Baden bewies im Spiel der Oberliga Nordsee, das sie stimmt. Denn die Spielgemeinschaft war einfach nicht treffsicher genug, um den Drittliga-Absteiger zu bezwingen. Folglich lautete das Resultat: 17:26 (9:12).

„Punktspiele sind halt doch was anderes“, hielt SG-Coach Tobias Naumann ebenfalls treffend fest. Am 15. Dezember des vergangenen Jahres bestritten seine Mannen zuletzt ein solches Spiel, nun wieder. Zwar wurde in der Winterpause fleißig getestet, doch die Umstände sind nun mal anders, wenn es um Punkte geht. Und so kristallisierte sich schnell heraus, was den Achimern am Ende zum Verhängnis werden sollte. „Bereits in der Halbzeit haben wir eine hohe Anzahl von glasklaren Chancen nicht genutzt“, bemängelte Naumann. Folglich lief seine Truppe stetig einem Rückstand hinterher, der zur Pause drei Treffer betrug.

Besserung schien zunächst Halbzeit zwei zu bringen. Achim/Baden hatte den Rückstand zumindest auf zwei Treffer reduziert – 14:16 (41.) Doch es folgte eine Phase von acht Minuten, in denen die Gastgeber nicht ein einziges Tor warfen. Fredenbeck nutzte die Chance und zog auf 21:14 (49.) davon. Die Achimer müssen derzeit mit dem Umstand zurechtkommen, das in der Gymnasiumhalle Haftmittelverbot herrscht. Eine Erklärung für die mangelhafte Chancenverwertung? „Zum einen durften beide Mannschaften kein Harz benutzen. Und zum anderen sollte jeder in der Lage sein, direkt vor dem Tor dieses auch zu treffen“, beantwortete Naumann diese Frage deutlich. Ausreden gab es somit keine.

Doch einzig mit der Chancenverwertung war die entscheidende Phase nicht zu erklären. „In dieser Zeit haben wir den Ball auch drei-, vier-, fünfmal im Aufbau einfach weggeworfen“, erzählte ein ernüchternd wirkender Naumann. Somit waren die technischen Fehler, die Fredenbeck mit schnellen Gegenstößen bestrafte, der zweite Genickbruch im Achimer Spiel. Nach der Aus Achimer Sicht torlosen Zeit, war der Widerstand auch gebrochen und die Partie entschieden.

Somit stand die Zeit für ein Fazit an. „Das war nicht wirklich erbauend“, gestand Tobias Naumann. „Wir wussten, dass wir gegen solch ein Top-Team fehlerfrei bleiben müssen – und das waren wir nicht. Wir waren aber auch nicht chancenlos, wir haben es Fredenbeck nur einfach gemacht.“ Die erste Niederlage im ersten Spiel des neuen Jahres gilt es nun aufzuarbeiten, jedoch sei sie auch kein Beinbruch. „Wir müssen unsere Schlüsse daraus ziehen und es nächste Woche gegen Hatten-Sandkrug einfach besser machen“, fordert der Trainer.

Und das ist auch vonnöten. Denn die Achimer sind voll und ganz im Abstiegskampf angekommen. Dazu trug nicht nur die eigene Niederlage bei. Auch die Konkurrenz um den Ligaverbleib punktete. So gewann Beckdorf in Bremervörde. „Wir wissen, wo wir stehen. Es gilt jetzt ganz einfach, Punkt für Punkt für den Klassenerhalt zu holen“, betont Tobias Naumann. Denn er weiß: Handball ist im Grunde ganz einfach. Eine simple Rechnung entscheidet am Ende.