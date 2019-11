Arne Zschorlich (l.) beseitigte mit zwei Toren in Folge letzte Zweifel am Heimsieg der SG Achim/Baden II. (Björn Hake)

Achim. An der Tabellenspitze geht es in der Handball-Landesliga der Männer eng zu. Angeführt wird das Tableau aktuell von der SG Achim/Baden II. Daran hat sich auch an diesem Spieltag nichts geändert. Nach einem 31:26 (16:11)-Sieg vor eigenem Anhang gegen die HSG Delmenhorst II geht das Team von Trainer Florian Schacht am kommenden Wochenende mit 15:3 Punkten auf dem Konto in das schwere Auswärtsspiel bei der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg. Seiner Sieben habe gegen die zuletzt zweimal in Folge siegreichen Gäste eine solide Leistung zum Sieg gereicht, sagte Schacht. „Was am Ende zählt“, brachte der Coach der Oberliga-Reserve es auf den Punkt, „das sind die Punkte.“

Fast 19 Minuten waren in der Gymnasiumhalle gespielt, da lag Achim erstmals mit zwei Toren vorne. Linksaußen Lennart Block hatte in dieser Phase zum 10:8 getroffen. Die Führung bauten die Achimer bis zur Halbzeit auf fünf Treffer aus. „Im zweiten Durchgang machen wir es dann noch einmal unnötig spannend“, ärgerte sich Schacht. Zweimal – beim 23:21 (52.) und 24:22 (53.) – war der Vorsprung der SG auf zwei Treffer zusammengeschmolzen. Arne Zschorlich beseitigte mit zwei Toren in Folge schließlich letzte Zweifel am siebten Saisonsieg der SG Achim/Baden II.

Eine gute Leistung bescheinigte Florian Schacht dem jungen Lennart Block sowie seinem Torwart Hendrik Obermeyer. Für den in die erste Mannschaft aufgerückten Martin Dybol hatte als zweiter Keeper der junge Fabian Klaus aus der A-Jugend auf der Bank Platz genommen.