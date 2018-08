Nimmt wieder an der Seite seines Vaters Platz: Daniel Schröder. (PS Laser Racing)

Thedinghausen. Auf Kasachstan folgt Polen. Die Schröders aus Thedinghausen machen sich erneut auf den Weg, eine Rallye zu bestreiten. Zum zweiten Mal treten die Schröders in Polen an und zum zweiten Mal nehmen sie damit in diesem Jahr an einem Lauf zum Cross Country World Cup teil. Die Baja Poland wartet auf sie vom 30. August bis 2. September.

Zuletzt waren die Thedinghauser Rallyefahrer Ende Mai beim fünften Lauf der Rally-Serie in Kasachstan am Start. Die Kombination aus Vater und Fahrer Jürgen Schröder sowie Sohnemann und Navigator Daniel Schröder wird auch dieses Mal auf den Sitzen des Nissan Navara V8 Platz nehmen. In Kasachstan sahen die beiden die Zielflagge nicht. Das Endergebnis soll nun natürlich ein anderes sein, die Zielvorgabe ist dieselbe wie in Kasachstan. "Wir wollen bei dieser Veranstaltung ein Top-Ten-Ergebnis einfahren, obwohl wir auf richtig starke Konkurrenz treffen. Für einige der Starter geht es um den World-Cup-Titel und ich erwarte ein heißes Rennen", betont Jürgen Schröder.

Mehr Sand als üblich

Es ist zwar ein weiterer Lauf der Serie und das Gespann ist erneut dasselbe, doch die Baja Poland ist dennoch eine spezielle. Es ist die zehnte Ausgabe der Rallye, die in der Nähe von Stettin auf Europas größtem Truppenübungsplatz stattfindet. Insgesamt stehen dort 800 Kilometer an drei Tagen auf dem Programm. Das Spezielle: Im Gegensatz zu den anderen Baja-Rennen dominiert in Polen der sandige Untergrund das Streckenprofil. Tief ausgefahrene Sandwege und versteckte Abzweige in den polnischen Wäldern stellen die Piloten und Navigatoren vor große Herausforderungen. Demnach wird das fahrerische Geschick von Jürgen Schröder ebenso sehr benötigt, wie das navigatorische von Daniel, um die gewünschte Platzierung zu erreichen.

Jürgen Schröder baut unter anderem auch darauf, dass das Terrain bekannt ist: "Wir haben im Vorjahr schon einige Erfahrungen auf dem Truppenübungsplatz sammeln können. Ich hoffe, das wir das für ein gutes Ergebnis nutzen können.“