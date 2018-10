Philipp Rockahr schoss gegen Bersenbrück den Ausgleichstreffer des TB Uphusen. (Björn Hake)

Auf einen Systemwechsel wollte Fabrizio Muzzicato eigentlich verzichten. Seine Elf habe sich in der Vorwoche bei der 1:2-Niederlage in Hildesheim mit ihrer Dreierkette durchaus wohlgefühlt, meinte der Trainer des TB Uphusen. Zunächst spielte der gastgebende TBU am Sonnabend gegen TuS Bersenbrück auch mit dieser Abwehrvariante. Doch aufgrund des Spielverlaufs musste Muzzicato doch noch umentscheiden. Mitte der ersten Halbzeit stellte er auf eine Viererkette um. Zu diesem Zeitpunkt lag der Fußball-Oberligist mit 0:1 hinten. Muzzicatos Entscheidung sollte sich als richtig erweisen. Denn mit einem Mann mehr in der Abwehrkette wurde der TBU stabiler und holte gegen den TuS doch noch ein 1:1 (1:1).

Dass der TBU gegen die Gäste aus dem Osnabrücker Land unentschieden spielte, beinhaltet jedoch auch, dass die Uphuser ihren Negativlauf fortsetzten. Denn durch das 1:1 gegen den TuS, der als Tabellendritter nach Achim gekommen war, hat die Muzzicato-Elf seit nunmehr fünf Spielen nicht gewonnen. Doch diesen Aspekt rückte der Trainer eher in den Hintergrund. „Dieses Unentschieden würde ich auf keinen Fall als Misserfolg werten“, sagte er. „Wir müssen auch sehen, dass uns in unserer Situation, in der wir ein paar Probleme haben, jeder Punkt hilft.“ Muzzicato sah viel mehr das Positive. „Die Leistung meiner Mannschaft hat mir gefallen. Wir sind nicht ins Schwimmen geraten. Die Mentalität war gut. Bersenbrück hat eine eine starke Mannschaft. Dass wir in unserer Situation ein Unentschieden geholt haben, geht in Ordnung.“

Allerdings benötigte es auch den Systemwechsel, um den Punkt zu gewinnen. Als die Uphuser, die in den ersten fünf Minuten der Partie gleich ein paar gute Offensivaktionen zeigten, noch mit einer Dreierkette agierten, gerieten sie in Rückstand. Nach einem schnellen Vorstoß kam TuS-Spieler Malik Urner an der Strafraumkante zum Abschluss (13.). Uphusens Keeper Christian Ahlers-Ceglarek hatte keine Chance, den Ball abzuwehren. Die Gäste aus Bersenbrück führten mit 1:0.

In der Folge brauchten die Gastgeber eine ganze Weile, um wieder in die Begegnung zu finden – und eben die Anweisung von außen. Nachdem Muzzicato Kevin Artmann an der Seitenlinie mit auf den Weg gegeben hatte, dass der TBU mit einer Viererkette spielen soll, wurde das Spiel der Gastgeber wesentlich besser. 25 Minuten waren absolviert, als der TBU fortan mit einem anderen System auf dem Feld stand.

Philipp Rockahr mit dem Ausgleich

Und nur vier Minuten später durften die Uphuser den Ausgleich bejubeln. Philipp Rockahr wurde auf der rechten Seite der Ball zugespielt. Bersenbrücks Keeper Christoph Bollmann kam weit aus seinem Kasten, um den Winkel zu verkürzen. Daher entschied sich Rockahr dazu, mit der Kugel weiter in Richtung Grundlinie zu laufen. Dadurch wurde der Winkel zum Tor immer spitzer, dennoch schaffte es Uphusens Offensivmann den Ball aus dieser schlechten Position ins Tor zu schießen.

Mit diesem 1:1 ging es dann auch in die Pause. Und aus dieser kam Fabrizio Muzzicato mit einem guten Gefühl. „Ich hatte vor dem Beginn der zweiten Halbzeit nicht den Eindruck, dass wir dieses Spiel verlieren“, meinte der Coach. Muzzicato sollte sich nicht täuschen, allerdings war für sein Team auch mehr drin. Denn direkt nach Wiederbeginn wurde Sebastian Kmiec im Strafraum von Bersenbrücks Innenverteidiger Nicolas Eiter gefoult. TBU-Routinier Viktor Pekrul schnappte sich den Ball. Doch er verschoss den Elfmeter. Die Kugel rollte am Tor vorbei.

Auf der Gegenseite hatten die Uphuser einmal auch großes Glück: Burak Yigit spielte den Ball zurück auf Frithjof Rathjen und setze den TBU-Innenverteidiger damit gehörig unter Druck. Rathjen gelang es nicht, den Ball rechtzeitig wegzuschlagen. Er verlor das Spielgerät, sodass die Gäste mit drei Spielern auf Ahlers-Ceglarek zuliefen. Der TuS vertändelte das Leder jedoch.

Kurz vor dem Schlusspfiff sah Uphusens Kerem Sahan dann noch wegen einer Notbremse die Rote Karte (86.). Den anschließenden Freistoß schoss Sandro Heskamp aber weiter über das Tor. Und so endete das Spiel 1:1. Am Ende war es ein leistungsgerechtes Ergebnis.