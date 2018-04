Harm-Jürgen Willenbrock, Jürgen Hofmann und Hilmar Mügge (von links) gewannen bei den Senioren M60/65 den Mannschaftswettbewerb. (fr)

Uelzen. Diese Bilanz kann sich sehen lassen: Drei Meistertitel und fünf weitere Medaillenplätze haben sich die Langsteckenläufer der LG Kreis Verden jetzt in Uelzen gesichert – und zwar bei den Landesmeisterschaften im Zehn-Kilometer-Straßenlauf.

„Vor einem Jahr begleiteten die Straßenläufer bei der Landesmeisterschaft in Hannover Kälte, Wind und Dauerregen“, erinnerte sich LGKV-Sportwart Helmut Behrmann an das Jahr 2017. „Diesmal meinten es die Sommertemperaturen in Uelzen schon fast zu gut mit den Läufern, die froh waren, auf der nicht ganz so leicht zu laufenden etwas eckigen 2,5-Kilometer-Runde durch die Uelzener Innenstadt, einige Schattenabschnitte nutzen zu können.“

Für die LG Kreis Verden gingen in Uelzen 15 Läufer an den Start. Und sie hätten kaum erfolgreicher sein können. Neue Landesmeister wurden Stefan Steinert (Verden) in der Altersklasse M35, Ingrid Heger (Achim) als W65-Meisterin und die Mannschaft der Senioren M60/65 mit dem Oytener Jürgen Hofmann, dem Etelser Harm-Jürgen Willenbrock sowie Hilmar Mügge (Riede). Im ersten Meisterschaftslauf mit den Frauen, Seniorinnen und Senioren ab M50 verpasste M60-Läufer Jürgen Hofmann den Einzelsieg nur knapp. Er lief die zehn Kilometer in 40:32 Minuten. Damit wurde er in seiner Altersklasse Dritter und lag damit 20 Sekunden hinter den Gewinner. Harm-Jürgen Willenbrock wurde bei den M65-Senioren Zweiter (48:08min), Hilmar Mügge in derselben Altersklasse Vierter (50:25min). In der Mannschaftswertung stand das Trio dann gemeinsam ganz oben auf dem Podest.

Als Dritter der M55-Senioren erkämpfte sich auch der Thedinghausener Michael Trense (41:24min) einen Medaillenrang. Auf Platz acht folgte in dieser Altersklasse der Oytener Wolfgang Gropp. In der Frauen-Gesamtwertung kamen Melanie Noack (Hönisch) auf Rang 17, Maren Giesecke (Verden) auf 29, Franziska Trense (Thedinghausen) auf 37, Ingrid Heger (Achim) auf 40 sowie Gisela Trense auf 42. In der Auswertung der Altersklassen wurde Ingid Heger neue Meisterin bei den W65-Läuferinnen. Maren Giesecke durfte sich bei den W30-Läuferinnen über Silber freuen. Melanie Noack wurde Dritte der W35, Gisela Trense in der W50-Wertung Vierte.

Zum zweiten Lauf traten die Männer und Senioren bis zur Altersklasse M45 sowie die U20-Jugend an. „Einen starken fünften Platz in der U20 erkämpfte sich der noch zur U18-Jugend zählende Simon Mohrmann aus Uesen“, berichtete Helmut Behrmann. In der Männer-Gesamtwertung kam Abiel Hailu (Oyten) nach 33:46 Minuten auf Rang zwölf, als M35-Meister war Stefan Steinert nach 34:58 Minuten 17. in der Gesamtwertung.

Auf den 20. Rang lief Fisha Werede (Oyten). Er hatte mit Fußbeschwerden zu kämpfen und blieb deshalb unter seinen Möglichkeiten. Mit einer Zeit von 38:51 Minuten kam Markus Trense (Thedinghausen) als 46. ins Ziel.