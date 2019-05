Thomas Kittner hat schon mehrfach über sein Karriereende nachgedacht, doch sein Erfolgshunger hielt ihn bislang davon ab. Vielleicht findet die Laufbahn des 58-Jährigen bei den Weltmeisterschaften 2020 in Sandvik durch einen weiteren Titel ein krönendes Ende. (Björn Hake)

Sie ist ein echter Blickfang – eine eigentlich weiße Wand im Hause des erfolgreichen Kanufahrers Thomas Kittner ist mit unzähligen Medaillen übersät und strahlt hauptsächlich in goldenen Farben. Dabei stechen insbesondere die drei Goldmedaillen heraus, die er im Jahre 2013 bei den World Masters Games in Turin gewann. Aber auch die drei Titelgewinne bei den Sprint-Weltmeisterschaften 2016 im litauischen Trakai und die zwei WM-Triumphe über die Marathonstrecke 2012 und 2016 behält der 58-Jährige wohl für immer in Erinnerung.

Den jüngsten Coup bejubelte der in Fischerude lebende Kittner im vergangenen Jahr im portugiesischen Montemor-o-Velho, als er sich überraschenderweise den WM-Titel in der Altersklasse 50 bis 59 gesichert hatte. Dabei ging der er mit Klaus Gieres über 1000 Meter als einziger deutscher Starter im K2 an den Start und gewann mit deutlichem Vorsprung ein hochklassiges Rennen gegen die starken Boote aus Portugal und Spanien. „Dieser Titel hat bei mir einen sehr hohen Stellenwert, weil er überhaupt nicht zu erwarten war“, schildert Kittner, der außerdem noch die Silbermedaille im Vierer über 500 Meter holte.

Den Höhepunkt seiner erfolgreichen Karriere erlebte der 58-Jährige jedoch vor sechs Jahren im italienischen Turin: Bei den World Masters Games, das offiziell vom IOC geförderte größte Ereignis für Sportler über 35 Jahre, paddelte er in sensationeller Art und Weise zu drei Titeln – im Einer über 1000 Meter sowie im Zweier über 1000 und 10 000 Meter. „Der Sieg über 1000 Meter im Einer war die Überraschung schlechthin und der Höhepunkt meiner Laufbahn“, betont der Vater von drei Töchtern, der sich gegen eine starke Konkurrenz von mehr als 40 Booten durchgesetzt hatte. Außerdem nahm er noch zwei Bronzemedaillen mit in die Heimat.

Drei Jahre später sicherte sich Kittner bei der Sprint-Weltmeisterschaft in Trakai drei weitere Goldmedaillen. Der Allrounder kann jedoch nicht nur sprinten, sondern ist auch ein echter Spezialist über die Marathonstrecke, auf der er sich 2012 und 2016 zum Weltmeister und 2014 im slowakischen Piestany zum Doppel-Europameister kürte.

Hinter diesen unzähligen Erfolgen steckt jede Menge Arbeit. Sechsmal die Woche trainiert Kittner, oftmals gemeinsam mit den erfolgreichen Paufler-Brüdern Marcel und Sven. „Der hohe Trainingsaufwand ist einfach nötig. Wenn ich nur vier oder fünf Tage in der Woche trainieren würde, wäre ich Kanonenfutter“, betont der in Bremen geborene Kittner und führt fort: „Zeit für andere Leidenschaften habe ich eigentlich kaum. An Feiertagen rudere ich zum Beispiel zweimal am Tag.“ Die Trainingspläne stellt Kittner selbst auf, einen Coach hat er nicht, gerudert wird im Bremer Kuhgraben. Auch in der Winterzeit hält ihn so gut wie nichts vom Training ab – dann fährt er eben im Dunkeln Kanu: „Es hängt ja alle 17 Meter eine Laterne. Das Einzige, was mich wirklich ausbremst, ist Eis“, sagt er schmunzelnd.

Dass er diesen riesigen Aufwand noch lange mitmachen will, kann er sich nicht vorstellen: „Eigentlich wollte ich dieses Jahr schon aufhören. Zwischendurch denke ich immer mal wieder daran. Ich werde es irgendwann spontan entscheiden.“ Nächstes Jahr wird er voraussichtlich auf jeden Fall noch Kanu fahren, dann steht noch ein ganz wichtiger Höhepunkt in Kittners Terminkalender – die Marathon-WM im norwegischen Sandvik.

Zuvor stehen Mitte Mai die Deutschen Meisterschaften – die er in der Vergangenheit mehrfach für sich entscheiden konnte – in Rheine auf dem Programm. Dort gilt er als einer der großen Favoriten. Noch wichtiger wird es dann im Juli, wenn in Turin die European Masters Games steigen. „Das ist das Highlight in diesem Jahr, bei dem ich angreifen möchte“, sagt Kittner, der sich dort am liebsten weitere Medaillen um den Hals hängen lassen möchte, um seine noch zu einem Viertel weiß bemalte Wand mit noch mehr Gold, Silber oder Bronze auszuschmücken. Es wäre der krönende Abschluss seiner Karriere.