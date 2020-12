Ole Sagajewski (links) fehlt dem TV Baden zurzeit. Kapitän Nils Mallon schätzt den Leistungsträger auch wegen seiner Qualitäten als Führungsspieler. (Björn Hake)

Nils Mallon: Generell hat es sich natürlich erst einmal gut angefühlt, mal wieder zu gewinnen. Da war jede Menge Erleichterung dabei. Wir wussten, dass wir das Spiel besser gewinnen sollten. Allerdings haben wir uns bewusst auch nicht als Favorit gesehen. Damit sind wir ganz gut gefahren. In letzter Zeit haben wir schlechte Erfahrungen damit gemacht, uns zu sagen: Da geht was. Vielleicht haben wir uns vor so manchem Spiel zu viel Druck und große Hoffnungen gemacht. Daran sind wir – vielleicht auch – gescheitert. Jetzt hatten wir uns in Frankfurt ein gutes Spiel vorgenommen und wussten auch, dass wir gewinnen können, wenn wir unsere Leistung abrufen. Das hat dann ja auch ganz solide geklappt.

Das auf jeden Fall. Über die Zeit hat es sich jedoch unterschiedlich angefühlt. Bei der ersten 0:3-Niederlage gegen Moers haben wir uns nicht den großen Kopf gemacht. Moers ist einfach gut. Danach haben wir zu Hause mit 2:3 gegen Kiel verloren. Das war von uns ein gutes Spiel. Da waren wir auf Augenhöhe. Mit der Niederlage konnten wir durchaus leben, obwohl es kurz nach dem Spiel ärgerlich war. Danach ging es dann los, dass Ole Sagajewski (fällt zurzeit mit einer Knieverletzung aus, Anm. d. Red.) und Ole Seuberlich (hat seine Muskelverletzung mittlerweile auskuriert, Anm. d. Red.) ausgefallen sind. Die Situation hatten wir vorher noch gar nicht, dass beide Topscorer über einen längeren Zeitraum nicht dabei sind. Wegen der Umstellung konnten wir daher noch mit den ersten beiden Niederlagen umgehen. Ein, zwei Spieler mussten halt anders auftreten. Weil irgendwo müssen die Punkte ja herkommen, wenn die beiden nicht da sind. Da haben wir uns schon schwergetan. Eine Welt ist da aber nicht zusammengebrochen. Auf der anderen Seite wollten wir uns von Anfang an beweisen, dass wir es auch ohne die beiden Oles können.

Zunächst nicht, besonders nicht in den beiden ersten Spielen gegen Schüttorf und Bitterfeld (beide Partien verlor Baden mit 0:3, Anm. d. Red.). In beiden Partien war gefühlt durchaus mehr drin für uns. Danach kamen dann jedoch Spiele, wo man dieses Gefühl nicht mehr hatte. Ganz speziell gegen Mondorf und im Heimspiel gegen Bocholt (auch diese Spiele verlor der TVB mit 0:3, Anm. d. Red.). Das waren unsere beiden schwärzesten Spieltage. Bei beiden Partien hat man selten gedacht, dass da wirklich was geht. Die Köpfe gingen beide Male schnell nach unten. Wir haben gemerkt, dass es nicht gut war. Nach beiden Spielen haben wir darüber geredet, dass es so nicht geht – egal, wer da jetzt fehlt. Es war uns bewusst, dass wir so nicht auftreten können. Aber es war gut und wichtig, dass wir uns in diesen Situationen ausgesprochen haben. Zwischendurch haben wir in Lindow ja auch ganz gut gespielt. Zwar haben wir mit 0:3 verloren, waren mit unserem Auftreten aber ganz zufrieden. Wir waren aber eben sehr inkonstant. Von Konstanz konnte man nicht sprechen – außer, dass jedes Spiel 0:3 ausging (lacht).

Ja, auf jeden Fall. Das tut weh. Und wir waren ja auch in einigen Sätzen nahe dran. In diesen war es am Ende ausgeglichen, wir hatten auch mal Satzball. Aber es hat halt nicht funktioniert.

Das ist schwer zu sagen. Einzelne Bälle machen halt in der Crunchtime den Unterschied – ob es im Angriff oder im Block ist. Doch trotz der Niederlagen war die Stimmung im Training nie richtig schlecht. Dennoch hatte man schon das Gefühl, dass das letzte Feuer nicht drin war. Das hat auch unser Trainer Werner Kernebeck hin und wieder moniert und angesprochen. Daran haben wir gearbeitet: Wenn wir in die Crunchtime kommen, dass wir dann auch das Feuer drin haben und die Zähne zusammenbeißen. Das hat Werner phasenweise eben auch im Training vermisst. Mit unserem großen Kader können wir im Sechs-gegen-sechs spielen und die Crunchtime gut simulieren. Da haben wir zuletzt den Fokus drauf gelegt.

Es ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass Ole Seuberlich zurück und zu 100 Prozent belastbar ist. Er hat am Sonntag ja schon ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Aber dass die schwierigste Phase jetzt vorbei ist, kann man nach einem gewonnenen Spiel wohl nicht sagen. Zum einen sind wir auf einen Gegner getroffen, der den einen oder anderen Fehler mehr macht als andere. Deswegen sollten wir den Sieg nicht völlig über den Klee loben. Dennoch war es für uns ein großer Erfolg. Auch weil wir uns selbst gezeigt haben, dass wir es noch können. Vom Spielverlauf her war es zudem sehr solide. Dass es weiter nach oben geht, hoffen wir natürlich. Aber davon ausgehen können wir nicht. Dafür müssen wir weiter so hart arbeiten. In jedem Spiel müssen wir so ackern.

Obwohl er noch jung ist, hat er schon viel Erfahrung. Den meisten Leuten ist vor Augen, dass er krass angreifen und viele Punkte machen kann, die oft beeindruckend aussehen. Aber da ist halt noch mehr hinter: Das geht bereits in der Annahme los. Da hatten wir seit zweieinhalb Jahren einen sehr guten Annahme-Riegel. Der wurde nun abrupt auseinandergerissen. Da ging es schon los, dass neue Abstimmungen vorhanden waren. Natürlich trainieren wir auch in anderen Riegeln. Aber im Spiel ist es dann doch etwas anderes. Und er ist natürlich ein Charakter auf dem Feld. Wir hatten nie den einen Spieler, der auf dem Feld als alleiniger Leader vorangeht und alle mitschleift, sondern verteilen es auf mehrere Schultern. Da gehören die Oles zu, Jannik Haats, Moritz Wanke und ich. Mit den beiden Oles haben uns aber zwei Zugpferde gefehlt. Ohne Erfolge wird es dann eben noch schwieriger. Nun war die Stimmung in Frankfurt auf dem Feld schon besser. Das wollen wir jetzt mitnehmen, damit das Feuer nicht erlischt.

Da kann man sicher in beide Richtungen argumentieren. Es ist natürlich schöner, den sportlichen Weg zu suchen. Jede Mannschaft will es ja eigentlich sportlich lösen. Da will sich keiner querstellen. Essen hat aber eine schwierige Situation. Sie haben ihren Standpunkt klar mitgeteilt und dargestellt, warum sie so verfahren. Generell ist es eine nachvollziehbare Entscheidung. Sie sind in Bezug auf Corona halt noch ein Stück weit konservativer und in einem ständigen Hotspot. Da haben sie gut argumentiert, warum sie aktuell nicht antreten wollen beziehungsweise können. Wir tun gut daran, wenn sich alle gegenseitig unterstützen, auch unter den Mannschaften.

Schlecht fühlt es sich nicht an. Ich würde es eher als Privileg beschreiben, dessen sind wir uns auch bewusst. Wir haben es auch gar nicht so wahrgenommen, dass wir so viele soziale Kontakte haben dürfen. Wir sitzen zum Beispiel fünf Stunden bei einer Busfahrt mit unseren 13 besten Kumpels zusammen und dürfen eine schöne Zeit haben. Dieses Privileg haben zurzeit nur wenige Menschen. Es bezieht sich also nicht nur aufs Sportliche. Das wissen wir auch alle zu schätzen. Zudem halten wir uns an viele Vorgaben, werden wöchentlich getestet. Wir sind dadurch ein sehr sicherer Haufen. Durch unseren Sport hält sich das Risiko der Corona-Verbreitung sehr in Grenzen. Daher gibt es für mich eigentlich keinen Grund, dass wir ein schlechtes Gefühl haben müssen.

Es ist weiterhin komisch. Gerade bei Heimspielen fehlen die Zuschauer – aber auch auswärts. Man merkt dem Gegner dann auch an, dass ihm etwas fehlt. Wir versuchen, uns selbst ein bisschen mehr zu pushen. Das fällt dem einen leichter, dem anderen wiederum ein bisschen schwerer. Da würde es schon helfen, wenn von außen Stimmung kommt. Gewöhnt hat man sich nicht daran. Das will man ja auch nicht, weil hoffentlich irgendwann wieder die Zuschauer da sind.

Zur Person

Nils Mallon (30)

ist Kapitän des Volleyball-Zweitligisten TV Baden. Mit seinem Team kämpft er aktuell um den Klassenerhalt im Unterhaus. Mallon wechselte zur Saison 2018/2019 zum TVB. Zuvor spielte der Außenangreifer unter anderem für Bremen 1860.