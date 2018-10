Zuletzt fuhr Jörg Leyens einen Sieg und eine Niederlage ein. (Björn Hake)

3. Liga West Frauen: Nach zwei Heimspielen – mit einem Sieg und einer Niederlage – muss der TV Oyten jetzt wieder auswärts ran. Am vierten Spieltag fahren die „Vampires“ zum SV Germania Fritzlar 1976. Oyten trifft auf eine Mannschaft, mit der sie sich ursprünglich gar nicht duellieren sollte. Denn Fritzlar wurde nachträglich der Weststaffel zugeordnet, weil die SG Menden Sauerland Wölfe, die eigentlich in der Westgruppe auf den TVO getroffen wäre, ihre Mannschaft zurückgezogen hat und dafür die TS Herzogenaurach nachrückte. Die TSH wurde in die Oststaffel aufgenommen, Fritzlar wechselte in den Westen. Der TV Oyten bekommt es somit mit einer weiteren starken Mannschaft zu tun. Die Nordhessen wurden in der Vorsaison Dritter im Osten und sind in die jetzige Serie mit zwei Auswärtssiegen gestartet. „Fritzlar ist ein Team, und mit dieser Meinung bin ich nicht alleine, das sich in der Tabelle oben ansiedeln kann“, sagt TVO-Coach Jörg Leyens. Er erklärt aber auch, dass man sich vor dem Spiel nicht verrückt machen sollte. „Wir sollten uns nicht einen allzu großen Kopf über den Gegner machen und den Schwerpunkt auf uns legen. Wir fahren definitiv ohne Druck nach Fritzlar“, sagte der Trainer. Obwohl seine Mannschaft in der Außenseiterrolle steckt, könne sie überraschen, findet Jörg Leyens. „Dafür müssen wir aber unser Bestes rausholen. Fritzlar ist konterstark, da dürfen wir uns im Angriff keine leichten Ballverluste erlauben.“ Wichtig sei ihm zudem, dass sicher seine Sieben auch im Falle eines höheren Rückstands nicht hängen lässt.

Anpfiff: Sonntag um 17 Uhr in Fritzlar