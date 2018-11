Sein Team habe sich achtbar aus der Affäre gezogen, urteilte Nico Röger. (Hake)

Achim. Es hat nicht sollen sein: Die Rollstuhlbasketballer der TSV Achim Lions haben sich in der ersten Hauptrunde des DRS-Pokals Zweitligist RSC Osnabrück erwartungsgemäß mit 42:68 geschlagen geben müssen. Die Enttäuschung über das Ergebnis hielt sich allerdings in Grenzen, zumindest zeitweise boten die heimischen Löwen mit couragierter Leistung dem klaren Favoriten Paroli.

„Natürlich hatten wir anfangs gehofft, dass wir etwas länger an den Osnabrückern dranbleiben könnten und der Gegner vielleicht nicht seinen besten Tag erwischt. Aber unterm Strich geht die Niederlage in Ordnung, man hat halt gesehen, dass es in fast allen Bereichen Unterschiede gibt zwischen einem Zweitliga-Vizemeister und uns als Regionalliga-Aufsteiger. Solche Spiele sorgen auch für einen Lerneffekt. Wir haben uns achtbar aus der Affäre gezogen“, urteilte ein nicht unzufriedener Teamchef Nico Röger.

Ging es anfangs bis zum 4:6 (6.) noch hin und her, legte Osnabrück anschließend einen Zwischenspurt hin und war bereits zehn Minuten später uneinholbar auf 10:31 davongezogen. Achim konnte das Ergebnis bis zur Halbzeit (20:36) wieder etwas freundlicher gestalten. Die Pause nutzte Röger, um nochmals an sein Team zu appellieren. Lohn der Bemühungen war ein nahezu ausgeglichenes drittes Viertel, ehe der Gegner im letzten Viertel mit vielen einfachen Punkten für den standesgemäßen 68:42-Endstand sorgte. „Wir müssen noch viel Arbeit investieren, um als Team einfach besser zusammen zu agieren. Das hat Osnabrück uns vorgemacht. Unsere Trefferquote ist auch noch nach wie vor ausbaufähig“, analysierte Röger, der wie üblich gemeinsam mit Center Michael Wilker für den Großteil der eigenen Körbe verantwortlich war.

Standing Ovations für Steinhardt

Der weitere Verlauf gestaltete sich dann anders als geplant: Die Alba Rollis aus Berlin hatten sehr kurzfristig krankheitsbedingt abgesagt. Somit fiel das zweite Erstrundenspiel aus. „Das ist sicherlich ein kleiner Wermutstropfen. Da hätten wir uns eine bessere Kommunikation gewünscht, schließlich haben wir viel in die Planung investiert“, sagte Röger. Somit zog die BG Baskets Hamburg II kampflos in das zeitlich vorgezogene Finale ein. Osnabrück und Hamburg boten über drei Viertel hinweg ein spannendes Spiel. Im finalen Abschnitt setzten sich die Hamburger ab und feierten mit dem 71:58 den Einzug ins Pokal-Viertelfinale.

Bitter verlief diese Partie für Lions-Eigengewächs Martin Steinhardt. Der nun für Osnabrück spielende Steinhardt wurde im Schlussabschnitt disqualifiziert – eine umstrittene Entscheidung. Diese brach letztlich dem RSC auch das Genick. In dieser Situation wurde aber großer Sport geboten: Als Steinhardt zusätzlich vom Schiedsrichter aufgefordert worden war, die gut besuchte Arenkamp-Halle zu verlassen, verabschiedeten ihn Zuschauer und Teams mit Standing Ovations.

Doch damit war nicht Schluss: Die Achimer Rollis durften sich noch ein zweites Mal auf dem Parkett gegen einen Zweitligisten beweisen. Hamburg stimmte einem verkürzten Freundschaftsspiel zu. „Großer Dank an die BG Baskets für diese faire Geste. Das Ergebnis war natürlich zweitrangig. Für uns ging es darum, uns auf die kommenden Aufgaben in der Liga vorzubereiten“, sagte Nico Röger.