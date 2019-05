Landeten bei der Vielseitigkeit der Junioren auf Rang zehn und zugleich auf der Longlist für die Europameisterschaften: Joelle Selenkowitsch und Akeby's Zum Glück. (MARTIN FOERSTER)

Warendorf. Die Nachwuchs-Europameisterschaften und die Deutschen Jugendmeisterschaften – diese beide Großereignisse stehen vor der Tür. Doch wer darf starten? Das klärt sich unter anderem beim Preis der Besten in Warendorf. Das Turnier ist eines der bedeutendsten und gibt den Bundestrainern die Möglichkeit, sich einen Überblick über den Leistungsstand der Nachwuchsreiter zu verschaffen. Präsentieren durften sich unter anderem auch die Achimerin Joelle Selenkowitsch und die Kirchlintlerin Imke Stoll.

Vielseitigkeitsreiterin Selenkowitsch gelang es mit Akeby's Zum Glück nicht, sich zu platzieren. Im Ranking der Junioren belegte das Duo Rang zehn. Dafür sorgte vor allem der Auftritt in der Dressur, nachdem sie an Position 16 von 17 geführt worden war. „Wir hatten uns insgesamt einen Platz unter den ersten Fünf erhofft, dafür war die Dressur aber einfach zu schlecht“, gestand Vater Michael Selenkowitsch. Im Geländeritt als Zehnte und im Springen als Fünfte konnte sich die Achimerin aber noch steigern, was für ein versöhnliches Resümee sorgte. „Wir sind mit dem Rest zufrieden“, sagte Michael Selenkowitsch. Seine Tochter hinterließ trotz der Dressur einen guten Eindruck bei den Bundestrainern und steht auf der Longlist für die EM im Juli. Die endgültige Entscheidung, wer starten darf, fällt bei der DM Ende Juni.

In Warendorf durfte sich auch Dressurreiterin Imke Stoll beweisen. Und das tat sie als 13. von insgesamt 19 Teilnehmern bei den Junioren. Mit Diodorus kam die Kirchlintlerin in der ersten Prüfung auf 67,027 Prozentpunkte, in der zweiten auf 69,079. „Wir sind sehr zufrieden“, lautete das Fazit von Mutter Wencke Stoll. Jedoch war noch Luft nach oben. „In der ersten Prüfung ist ihr ein teurer Fehler unterlaufen, ohne ihn hätte sie sich platzieren können“, erzählte Wencke Stoll. Zufrieden war man dennoch, insbesondere, weil Imke Stoll gerade erst den Umstieg vom Pony gemeistert hat und mit Diodorus erst seit November ein Gespann bildet. „Daher war es schon ein voller Erfolg, überhaupt dabei gewesen zu sein.“