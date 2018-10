Bencsik Balint und Maximilian Schön (von links) haben mit dem TV Baden II in der Volleyball-Oberliga die Tabellenspitze erobert. (Björn Hake)

Baden. Eine Mannschaft muss die Tabelle anführen. Das ist schlichtweg nicht zu umgehen und im Grunde eine feste Regel. Diese gilt natürlich auch für die Volleyball-Oberliga der Männer. Derzeit wird das Tableau – zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison – vom TV Baden II angeführt. Drei Spiele hat die Zweitliga-Reserve absolviert. „Daher hat unsere Tabellenführung auch keine Aussagekraft. Aber eine Mannschaft muss die Spitze ja nun einmal übernehmen“, sagte Badens Trainer Werner Kernebeck schmunzelnd. Platz eins in der Oberliga 1 haben die Badener am Sonnabend erklommen. Denn das Team holte an seinem ersten Heimspieltag der Saison 2018/2019 vier Punkte aus zwei Partien.

Kernebeck hatte vor dem Start in die neue Serie auf einen erfolgreichen Auftakt gehofft – und diesen hat seine Mannschaft nun wahrlich hingelegt. Nachdem am ersten Spieltag die TG Wiesmoor besiegt worden war, hatte der TVB am vergangenen Wochenende den TSV Hollern-Twielenfleth und die VSG Ammerland II in der Lahofhalle zu Gast. Zunächst stand das Kernebeck-Team dem TSV gegenüber. Am Ende holte der TV Baden II einen Punkt. Hollern setzte sich knapp mit 3:2 durch (25:17, 25:23, 15:25, 8:25, 15:13). Dass es zunächst nicht gut lief, sei für Kernebeck absehbar gewesen. Denn zwei Akteure standen dem Trainer von vornherein nicht zur Verfügung. Hinzu kam dann noch, dass sich Bjarne Schulz während des Heimspieltags verletzte.

Erfolg gegen den Titelverteidiger

Für die Gastgeber hieß es also, den Widrigkeiten zu trotzen. Nachdem die Hausherren mit 0:2 Sätzen gegen Hollern zurückgelegen hatten, sah es auch tatsächlich danach aus, als sollte die Wende noch gelingen. Die Durchgänge drei und vier wurden von den Gastgebern deutlich gewonnen. „Vor allem nach dem 25:8 im vierten Satz habe ich damit gerechnet, dass wir zwei Punkte holen“, sagte Werner Kernebeck. „Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es im Tiebreak noch schiefgeht. Ich hatte ein gutes Gefühl.“

Aber im fünften Satz zeigte sich wieder, dass dieser dem TVB nicht so richtig liegt. Bereits in der Vorsaison hatte das Kernebeck-Team oft im Entscheidungssatz den Kürzeren gezogen. „Es ging im Tiebreak gegen Hollern hin und her. Die Chancen waren da“, sagte Kernebeck. Schlussendlich habe sein Team aber nicht die Mittel gefunden, um das Spiel für sich zu entscheiden.

Im zweiten Spiel traf der TV Baden II auf die VSG Ammerland II. Diesmal sollte es mit der vollen Punkteausbeute für die Gastgeber klappen. Die Zweitliga-Reserve gewann das Match mit 3:1 (25:17, 21:25, 25:18, 25:23). Dieser Erfolg hatte für Werner Kernebeck – im Gegensatz zur Tabellenführung – durchaus eine Aussagekraft. „Denn die Ammerländer sind in der vergangenen Saison Oberliga-Meister geworden. Wir haben mit diesem Sieg auf jeden Fall eine Duftmarke gesetzt“, freute sich Werner Kernebeck. Den Sieg habe sich seine Mannschaft definitiv verdient. „Denn wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Es wurde gut aufgeschlagen und gut geblockt“, lobte der TVB-Coach seine Spieler. Einziges Manko sei die Feldverteidigung gewesen. Kernebeck: „Da lassen wir noch ein bisschen viel liegen.“

Mit den vier Punkten, die eingefahren worden sind, könne man im TVB-Lager zufrieden sein. „Das Resultat ist schon super. Vor allem, weil aufgrund der Ausfälle in unserer Aufstellung ein reges Durcheinander herrschte. Dass wir aus den ersten drei Partien sieben Punkte geholt haben, ist mehr als ordentlich“, sagte der Coach des Tabellenführers, der diese Rolle vor allem deshalb einnimmt, weil es ja schließlich einer machen muss.