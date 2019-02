Machte seinen Teamkollegen Andreas Gerhardt (links) keinen Vorwurf: Dauelsen Nationalkaderschütze Florian Kahllund. (Björn Hake)

Florian Kahllund: Nein, zufrieden bin ich nicht. Es war schon sehr bitter, dass wir zwar gegen Tacherting und gegen Jena jeweils vorgelegt haben, die Gegner aber immer wieder aufholen konnten, da zwei von uns nicht so gut geschossen haben.

Nein. Das ist ein Teamwettbewerb, das gehört nun mal dazu. Man braucht nun mal auf diesem Niveau drei Schützen, die in guter Form sind. Das waren wir nur leider nicht.

Das ist immer schwer zu sagen. Wir sind davon ausgegangen, dass Andreas nur ein paar schlechte Schüsse zu Anfang hatte und dass es sich gegen Jena bessern würde. Leider war das nicht so und dann war es auch schon zu spät. Das ist schwierig einzuschätzen und dann zu wechseln in einem Finale, denn Andreas hat ja ansonsten eine sehr gute Saison geschossen.

Im Gesamten bin ich zufrieden. Wir haben uns für die DM qualifiziert, was wir im letzten Jahr nicht geschafft haben. Und wir haben eine gute Saison geschossen. Ich selbst kann aber noch besser schießen.

Ja, aber das geht noch besser. Andere Einzelschützen anderer Vereine können auch noch besser werden. Zumindest ist das Ziel für nächste Saison, der beste Schütze zu bleiben.

Ja, ich bleibe in Dauelsen, was anderes ist nicht geplant.

Ich mag die Leute dort sehr gerne und fühle mich wohl. Damals (2014, Anm. d. Red.) kam ich von der SG Norderstedt. Ich war mit dem Verein aus der 1. Bundesliga abgestiegen und nach einem Jahr in der 2. Bundesliga wollte ich wieder in der ersten Liga schießen. Dann hatte ich mich mal mit Sebastian Rohrberg unterhalten, den ich schon lange kannte und mit dem ich mich auch immer schon gut verstanden hatte. Er sagte, Dauelsen könnte mich gut gebrauchen – so ist es dann auch gekommen.

Ich mag ehrlich gesagt die anderen Teammitglieder in Berlin nicht ganz so gerne wie meine Kollegen in Dauelsen (lacht). Und ja, zum anderen ist es auch der Konkurrenzgedanke. Einer muss ja den Berlinern Paroli bieten (lacht).

Ich will bei der Weltmeisterschaft unter die besten acht Mannschaften mit der deutschen Nationalmannschaft kommen. Das würde bedeuten, dass wir drei Startplätze für Olympia 2020 in Tokio hätten. Dann bin ich mir sicher, dass ich einer von diesen drei Schützen werden kann.

Zur Person

Florian Kahllund (25)

ist Bogenschütze beim SV Dauelsen und hat mit seinem Verein am Wochenende bei er Deutschen Meisterschaft den siebten Rang erreicht. Der Sportsoldat ist der einzige Nationalkaderschütze in den Reihen des SV Dauelsen.