Trägt in der kommenden Saison wieder das Trikot des TSV Ottersberg, wie bereits hier in der Saison 2016/2017: Deniz Ügdur (rechts). (Strangmann)

Ottersberg. Im ganzen Fußball-Kreis dreht sich fleißig das Spielerkarussell, so auch beim TSV Ottersberg. Während die Wümmekicker einen Abgang zu vermelden haben, der eigentlich schon zugesagt hatte, präsentieren sie auch gleich zwei neue Spieler. Enes Acarbay meldet sich ab und Alexander Garuba sowie Rückkehrer Deniz Ügdur melden sich an.

Acarbay, der noch vor wenigen Wochen sein Ja zur kommenden Saison beim TSV gab, schließt sich dem SV Brake an. Damit spielt Acarbay in der nächsten Saison weiterhin Landesliga, denn Brake steigt aus der Bezirksliga Weser-Ems auf in die Landesliga Weser-Ems. "Wir haben vollstes Verständnis dafür", sagte Mike Gabel, der noch bis Ende Juni für Ottersberg als Sportlicher Leiter fungiert. Zudem arbeite Acarbay in Oldenburg, womit der Fahrtweg zu einem weiteren Grund wird.

Doch viel wollte sich Gabel nicht mit Acarbay beschäftigen, vielmehr freute er sich, die beiden Zugänge präsentieren zu können. "Mit Deniz kommt ein kampfstarker Außenverteidiger zu uns zurück. Auch die Mannschaft freut sich unheimlich, weil er ein total positiver Typ ist", beschreibt Gabel den Rückkehrer. Deniz Ügdur verließ die Wümmekicker vor der vergangenen Saison gen TSV Achim, da er sich mehr Zeit für seinen Hausbau nehmen wollte. Da das Haus nun fertig sei, wollte der Defensivspieler laut Gabel auch unbedingt wieder zurück zum TSV. Zugang zwei ist Alexander Garuba und kommt vom Rotenburger SV. "Er erhofft sich mehr Spielzeit und sagt, dass manchmal ein Schritt zurück auch einer vorwärts sein kann. Er ist sehr athletisch und sehr schnell ", beschreibt Gabel die neue Offensivkraft.